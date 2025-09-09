100 км до Днепра и Харькова: почему Украина не отдаст РФ Донбасс, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отверг требование Российской Федерации сдать без боя часть Донецкой области, за которую уже четвертый год гибнут россияне. Глава государства пояснил, что Москва тогда выйдет на прямой путь в Харьков и Днепр.

Для полной оккупации Донбасса, которую требует президент РФ Владимир Путин, должно погибнуть 2-3 млн россиян, сказал Зеленский в интервью ABS News. Кроме того, президент уточнил, что речь не идет о желании Кремля создать буферную зону, поскольку в Украине, поскольку она и так существует.

Завершение войны — Зеленский о буферной зоне и Донбассе см. с 15:24

Зеленский встретился с ABS News на руинах американского предприятия в Мукачево, разрушенного в результате российского удара. Среди прочего, президент ответил на вопрос о важности Донбасса. Прежде всего он объяснил, что Россия далека от полной оккупации и Путин, когда говорит о "почти полном контроле", просто не знает, что происходит на самом деле. Украина и дальше будет держать Донбасс и не будет отступать без боя, поскольку в таком случае откроется путь на два крупных города. Первый — это Харьков с 1,5 млн жителей: Путин давно хотел оккупировать этот город. Второе — Днепр, город, который делает "серьезный вклад в ВВП государства", добавил президент.

"И если он выйдет и будет иметь весь Донбасс, кто гарантирует нам, что 90 км он не пройдет до Харькова, на границе с Россией. И он захочет оккупировать Харьков. И так же у него открывается путь к Днепру, это индустриальный центр Украины", — слышно на видео.

Еще один вопрос, который беспокоит Путина, — это создание буферной зоны для якобы безопасности россиян. Об этом же говорят и в США, когда обещают создать "демилитаризованную" территорию. Зеленский отметил, что такая зона уже существует. Речь идет о полосе земли вдоль линии фронта на ширину 10-20 км: каждая точка пробивается дронами и там не проедет ни техника и не пройдет вражеский солдат. Президент подчеркнул, что пытается объяснить это западным экспертам, которые должны знать реальные особенности современной войны.

"У нас на сегодня линии беспилотников. Этими линиями нарисована зона смерти от 10 километров до 20 км. Поэтому любой вид танка или бронированное транспортное средство, мотоцикл или все остальное, что направляется сюда, в эту зону 10 километров, все сожжено, все уничтожено дронами. Поэтому у нас уже есть эта буферная зона", — сказал он.

Отметим, на карте боевых действий DeepState указано, что Силы обороны Украины контролируют около 30% Донецкой области. Кроме того, видим, что РФ для полной оккупации Донбасса должна захватить еще столько же, сколько завоевала в течение более трех лет вторжения. От административной границы до Харькова и Днепра — ориентировочно, 90-100 км.

Завершение войны — линия фронта, которая отсекает треть Донецкой области Фото: DeepState

Завершение войны — детали идей Путина и США

Отметим, Фокус писал о требованиях Путина по завершению войны, озвученные Кремлем в сентябре 2025 года. Российские власти заявили, что готовы приостановить боевые действия, если Украина без боя отдаст оставшуюся часть Донбасса, которую не смогли оккупировать ВС РФ.

Между тем появились публикации в западных медиа с рассказами источников в Белом доме. Анонимные источники в США объяснили журналистам, что сейчас американцы уверяют, что могут дистанционно создать и проконтролировать демилитаризованную зону на линии фронта. При этом даже не придется ставить западные войска для разграничения армий, предполагают в Белом доме.

Напоминаем, после очередного предложения о завершении войны на условиях капитуляции Украины РФ ударила ракетой "Искандер" по зданию Кабмина.