У Силах оборони з'явився новий спеціальний підрозділ "KRAKEN 1654": що відомо

ГУР Міністерства оборони та Третій армійський корпус оголосили про створення нового підрозділу "KRAKEN 1654". Він сформований для підвищення ефективності бойових та розвідувальних операцій.

За інформацією розвідувального відомства та Третього армійського корпусу, до нового підрозділу передали частину досвідчених бійців активних дій "KRAKEN". Підрозділ сформований на базі легендарної Третьої штурмової бригади.

"Новий "KRAKEN 1654" названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій "KRAKEN"", — йдеться в дописі.

Раніше "KRAKEN" відзначився під час боїв Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, а також у Часовому Яру, Вовчанську та Липцях. Новий підрозділ буде працювати у складі Полку безпілотних систем корпусу: бійці займаються розробкою, застосуванням та обслуговуванням БПС для бойових завдань, розвідки та ударних операцій.

У спецпідрозділі "KRAKEN 1654" вже розпочали організацію нового підрозділу та формування командного складу.

Як йдеться на сайті "KRAKEN 1654", наразі у підрозділі є наступні вакансії:

автослюсар;

дата-аналітик;

водій-механік;

діловод;

зв’язківець;

медик;

оператор розвідувальних апаратів;

оператор ударних БПЛА;

помічник оператора БПЛА;

розробник;

сапер БПЛА;

технік-електрик.

Як вступити до команди "KRAKEN 1654"

Процес вступу до підрозділу складається з чотирьох етапів. Спершу кандидат заповнює анкету на сайті, що дозволяє оцінити його мотивацію та готовність до служби. Наступним кроком проводиться співбесіда, під час якої визначають досвід, навички та очікування від служби. Далі відбувається відбір і навчання: для тих, хто ще не перебуває у війську, організовується оформлення та проходження базової підготовки, а для військових, які переходять до підрозділу, вирішуються всі адміністративні та бюрократичні питання. Після успішного проходження всіх етапів кандидат зараховується до полку, проходить фахове навчання за своєю спеціальністю та приступає до виконання перших бойових завдань.

Раніше Фокус писав, що протягом минулого року ситуація з мобілізацією в Україні стабільна і дає змогу створювати певний резерв військовослужбовців. Водночас російська мобілізація наразі здатна реагувати на виклики, що постають перед армією країни-окупанта.

Також Міністерство оборони повідомило про скасування військових квитків в Україні. Опублікований 25 серпня наказ передбачає ліквідацію військових квитків для рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України. Згідно з документом, ці зміни вступлять в дію з 1 червня 2026 року.