В Силах обороны появилось новое специальное подразделение "KRAKEN 1654": что известно

ГУР Министерства обороны и Третий армейский корпус объявили о создании нового подразделения "KRAKEN 1654". Оно сформировано для повышения эффективности боевых и разведывательных операций.

По информации разведывательного ведомства и Третьего армейского корпуса, в новое подразделение передали часть опытных бойцов активных действий "KRAKEN". Подразделение сформировано на базе легендарной Третьей штурмовой бригады.

"Новый "KRAKEN 1654" назван в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к собратьям, с которыми несли службу вместе, и символ традиций "KRAKEN"", — говорится в сообщении.

Ранее "KRAKEN" отличился во время боев Харьковского контрнаступления, в Запорожье и Сумской области, а также в Часовом Яру, Волчанске и Липцах. Новое подразделение будет работать в составе Полка беспилотных систем корпуса: бойцы занимаются разработкой, применением и обслуживанием БПС для боевых задач, разведки и ударных операций.

В спецподразделении "KRAKEN 1654" уже начали организацию нового подразделения и формирование командного состава.

Как говорится на сайте "KRAKEN 1654", сейчас в подразделении есть следующие вакансии:

автослесарь;

дата-аналитик;

водитель-механик;

делопроизводитель;

связист;

медик;

оператор разведывательных аппаратов;

оператор ударных БПЛА;

помощник оператора БПЛА;

разработчик;

сапер БПЛА;

техник-электрик.

Как вступить в команду "KRAKEN 1654"

Процесс поступления в подразделение состоит из четырех этапов. Сначала кандидат заполняет анкету на сайте, что позволяет оценить его мотивацию и готовность к службе. Следующим шагом проводится собеседование, во время которого определяют опыт, навыки и ожидания от службы. Далее происходит отбор и обучение: для тех, кто еще не находится в армии, организуется оформление и прохождение базовой подготовки, а для военных, которые переходят в подразделение, решаются все административные и бюрократические вопросы. После успешного прохождения всех этапов кандидат зачисляется в полк, проходит профессиональное обучение по своей специальности и приступает к выполнению первых боевых задач.

