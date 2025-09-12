У Болгарії виявили уламки дрона невідомого походження: яка реакція людей, — медіа (фото, відео)

У курортному місті Бургас у Болгарії на березі Чорного моря помітили уламки дрона, походження якого поки невідоме. Місцева влада відправила на місце подій правоохоронців та військових.

Про інцидент стало відомо зранку 12 вересня, написало болгарську медіа 24 Chasa. До правоохоронців зателефонували та повідомили, що на Північному пляжі Бургаса виявили неочікувану знахідку — уламки літального апарата. Кадри на місці інциденту зроблені з великої відстані, тому можна помітити уламки, але не зрозуміле його походження — чи він цивільний, чи військовий, належить РФ, Україні чи іншій країні.

З'ясувалось, що знахідку виявив місцевий житель, який робив ранкову пробіжку у районі соляних басейнів Бургасу. Правоохоронці прибули на пляж та відгородили уламки червоною стрічкою. Медіа написало, що очікують прибуття військових, які вирішать, що робити далі.

"Ми не маємо уявлення, що саме це було, але ми зрозуміли, що на місці події було багато поліції", — розповіли рятувальники.

Уламки дрона — деталі

На момент публікації новини не відшукалось коментарів влади щодо виявлення уламків дрона на березі Болгарії.

Втім, можна відшукати інформацію про інший небезпечний військовий об'єкт, який винесло Чорне море 10 вересня. З'ясувалось, що 10 вересня пресцентр Військово-морських сил Болгарії повідомив, що відшукались уламки на пляжі "Велека" у селі Синеморець, муніципалітет Царево.

Військові заявили, що шматки металу можуть бути уламками ракети ракети класу "земля-повітря" 57Е6М-Е від системи ППО ЗРК "Панцир-С1", яка виробляється та використовується ЗС РФ. Уточнюється, що ідеться про осколково-фугасний боєзаряд довжиною приблизно 330 см, а діаметром – 170 мм. В

Зазначимо, напередодні західні медіа повідомили, що під час атаки дронів на Польщу, російські безпілотники виявили у Литві. Польська влада заявила, що уламки російських БпЛА упали у кількох східних воєводствах: згідно з даними ЗМІ, один пристрій дістався Балтійського моря.

Про появу російських дронів на Польщу стало відомо в ніч з 9 на 10 вересня. Моніторингові канали зауважили, що кілька БпЛА перетнули польський кордон: деякі рухались через Україну, деякі — зайшли з Білорусі. Оперативне командування підняло у повітря літаки і зранку відзвітувало про збиття 3-4 дронів, а загальна кількість — орієнтовно, 19-23. За уламками пристроїв вдалось з'ясувати, що ідеться про дрони-імітатори "Гербери": РФ їх використовує для перенавантаження ППО, а також для шпигування та, інколи, ураження рятувальників невеликою кількістю вибухівки на борту.

Нагадуємо, 12 вересня медіа Politico повідомило про те, що система ППО НАТО себе погано показала під час атаки дронів на Польщу, і пояснило, що робитиме альянс.