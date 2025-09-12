В Болгарии обнаружили обломки дрона неизвестного происхождения: какова реакция людей, — медиа (фото, видео)

В курортном городе Бургас в Болгарии на берегу Черного моря заметили обломки дрона, происхождение которого пока неизвестно. Местные власти отправили на место событий правоохранителей и военных.

Об инциденте стало известно утром 12 сентября, написало болгарское медиа 24 Chasa. В милицию позвонили и сообщили, что на Северном пляже Бургаса обнаружили неожиданную находку — обломки летательного аппарата. Кадры на месте инцидента сделаны с большого расстояния, поэтому можно заметить обломки, но не понятно происхождение БпЛА: он гражданский или военный, принадлежит РФ, Украине или другой стране.

Выяснилось, что находку обнаружил местный житель, который делал утреннюю пробежку в районе соляных бассейнов Бургаса. Правоохранители прибыли на пляж и отгородили обломки красной лентой. Медиа написало, что ожидают прибытия военных, которые решат, что делать дальше.

"Мы не имеем представления, что именно это было, но мы поняли, что на месте происшествия было много полиции", — рассказали спасатели.

Обломки дрона — детали

На момент публикации новости не отыскалось комментариев властей по обнаружению обломков дрона на берегу Болгарии.

Впрочем, можно отыскать информацию о другом опасном военном объекте, который вынесло Черное море 10 сентября. Выяснилось, что 10 сентября пресс-центр Военно-морских сил Болгарии сообщил, что отыскались обломки на пляже "Велека" в селе Синеморец, муниципалитет Царево.

Обломки дрона — где в Болгарии обнаружили подозрительные предметы 10-12 сентября Фото: Google Maps

Военные заявили, что куски металла могут быть обломками ракеты класса "земля-воздух" 57Е6М-Е от системы ПВО ЗРК "Панцирь-С1", которая производится и используется ВС РФ. Уточняется, что речь идет об осколочно-фугасном боезаряде длиной примерно 330 см, а диаметром — 170 мм. В

Обломки оружия — фото ракеты, которую выловили в Болгарии Фото: X (Twitter)

Отметим, накануне западные медиа сообщили, что во время атаки дронов на Польшу, российские беспилотники обнаружили в Литве. Польские власти заявили, что обломки российских БпЛА упали в нескольких восточных воеводствах: согласно данным СМИ, одно устройство добралось до Балтийского моря.

О появлении российских дронов на Польшу стало известно в ночь с 9 на 10 сентября. Мониторинговые каналы отметили, что несколько БпЛА пересекли польскую границу: некоторые двигались через Украину, некоторые — зашли из Беларуси. Оперативное командование подняло в воздух самолеты и утром отчиталось о сбитии 3-4 дронов, а общее количество — ориентировочно, 19-23. По обломкам устройств удалось выяснить, что речь идет о дронах-имитаторах "Герберы": РФ их использует для перегрузки ПВО, а также для шпионажа и, иногда, поражения спасателей небольшим количеством взрывчатки.

Напоминаем, 12 сентября медиа Politico сообщило о том, что система ПВО НАТО себя плохо показала во время атаки дронов на Польшу, и объяснило, что будет делать альянс.