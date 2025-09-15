Ту-160 з Х-101 для Венесуели: скільки бомбардувальників має РФ і чи поділиться з союзниками

Російська Федерація має обмежену кількість стратегічних бомбардувальників Ту-160, як беруть участь у регулярних ударах по Україні. Інформація у медіа про надання цих літаків у Венесуелі може перегукувати з появою пускових установок "Искандер" у Калінінградській області РФ, поруч з країнами НАТО.

Інформація про можливі рішення Кремля щодо Ту-160 з'явились у вересні 2025 року, коли між США та Венесуелою загострилась ситуація і над есмінцями Вашингтона пролетіла група F-16 Каракасу, пояснили на порталі Defense Express. Аналітики додали, що іти мова про пропагандистську акцію, оскільки стратегічних бомбардувальників — досить обмежена кількість.

На порталі оцінили орієнтовну кількість Ту-160, які ЗС РФ мають у робочому стані. З'ясувалось, що станом на травень 2025 року у росіян було від 12 до 15 бомбардувальників Blackjack. При цьому п'ять з них ремонтувались. Крім того, ще два — у процесі виготовлення. Тобто у росіян — обмежена кількість Ту-160 — від 7 до 10. На думку аналітиків, це невелика кількість і тому росіяни не можуть "нахабно розпоряджатися ними".

"У РФ досить обмежена кількість цих машин і в умовах бойових дій навряд чи легко можна буде знайти "зайві" машини", — ідеться у статті.

Крім того, на DE розповіли про систему ППО Венесуели: чи зможе вона вберегти Ту-160, якщо вони раптом з'являться на летовищах. Аналітики повідомили, що Каракас має комплекси радянсько-російського виробництва (С-300, "Бук", "Печора-СМ"). Крім того, венесуельцям продали два європейських ПЗРК: французький Mistral та шведський RBS-70, і вони мають російські ПЗРК "Игла".

Ту-160 — російський стратегічний бомбардувальник, здатний запустити ракети Х-55, Х-555 та Х-101: до 12 од. за один захід. Вартість літака — близько 230 млн дол. (за даними 2003 року). Орієнтовна кількість — 27 шт. серійних Ту-160 та вісім прототипів.

Літаки Ту-160 РФ — деталі

У мережі можна відшукати інформацію про можливість надсилання Ту-160 РФ у Венесуелу, але про це не повідомляли офіційні медіа Кремля — наприклад, агентства ТАСС чи "РИА Новости". Натомість є згадка на порталі Indomiliter: вказано, що ідеться про дії у відповідь на надсилання США своїх літаків на допомогу союзникам у Європі. Також пояснюють, що Ту-160 вже сідали у Каракасі. Подія сталась у 2018 році, коли тодішній американський президент Дональд Трамп попереджав про бойові дії проти наркокартелів Венесуели.

При цьому у вересні 2025 року Білий дім все ж почав спецоперацію і біля військово морської бази ім. Антоніо Діаса помітили вертольоти MH-60R Seahawk. Аналітик з ніком SA_Defensa, який займається питання безпеки Південної Америки, пояснив у X, що на цій базі у 2018 році планували розмістити Ту-160 РФ.

Зазначимо, під час масованого удару РФ по Україні в ніч на 3 вересня літаки Ту-160 не змогли відпрацювати відповідно до плану російського Генштабу. OSINTери з'ясували, що у бомбардуванні мали взяти участь шість Blackjack, а натомість працювали три, запустивши сумарно лише вісім ракет. Тим часом з іншими стались негаразди: один не зміг вилетіти з авіабази "Енгельс" через проблему з двигуном, другий не запустив ракети через несправність бомбового відсіку, а третій потрапив під удар блискавки та повернувся на базу.

Нагадуємо, у ніч на 8 вересня під ударом ЗС РФ опинилась Трипільська ТЕС у Київській області: нардеп розповів, який стан теплостанції.