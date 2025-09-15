Ту-160 с Х-101 для Венесуэлы: сколько бомбардировщиков имеет РФ и поделится ли с союзниками

Российская Федерация имеет ограниченное количество стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые участвуют в регулярных ударах по Украине. Информация в медиа о предоставлении этих самолетов в Венесуэле может перекликаться с появлением пусковых установок "Искандер" в Калининградской области РФ, рядом со странами НАТО.

Информация о возможных решениях Кремля по Ту-160 появились в сентябре 2025 года, когда между США и Венесуэлой обострилась ситуация и над эсминцами Вашингтона пролетела группа F-16 Каракаса, пояснили на портале Defense Express. Аналитики добавили, что речь идет о пропагандистской акции, поскольку стратегических бомбардировщиков — достаточно ограниченное количество.

На портале оценили ориентировочное количество Ту-160, которые ВС РФ имеют в рабочем состоянии. Выяснилось, что по состоянию на май 2025 года у россиян было от 12 до 15 бомбардировщиков Blackjack. При этом пять из них ремонтировались. Кроме того, еще два — в процессе изготовления. То есть у россиян — ограниченное количество Ту-160 — от 7 до 10. По мнению аналитиков, это небольшое количество и поэтому россияне не могут "нагло распоряжаться ими".

"У РФ достаточно ограниченное количество этих машин и в условиях боевых действий вряд ли легко можно будет найти "лишние" машины", — говорится в статье.

Кроме того, на DE рассказали о системе ПВО Венесуэлы: сможет ли она уберечь Ту-160, если они вдруг появятся на аэродромах. Аналитики сообщили, что Каракас имеет комплексы советско-российского производства (С-300, "Бук", "Печора-СМ"). Кроме того, венесуэльцам продали два европейских ПЗРК: французский Mistral и шведский RBS-70, и они имеют российские ПЗРК "Игла".

Ту-160 — российский стратегический бомбардировщик, способный запустить ракеты Х-55, Х-555 и Х-101: до 12 ед. за один заход. Стоимость самолета — около 230 млн долл. (по данным 2003 года). Ориентировочное количество — 27 шт. серийных Ту-160 и восемь прототипов.

Самолеты Ту-160 РФ — детали

В сети можно отыскать информацию о возможности отправки Ту-160 РФ в Венесуэлу, но об этом не сообщали официальные медиа Кремля — например, агентства ТАСС или "РИА Новости". Зато есть упоминание на портале Indomiliter: указано, что речь идет о действиях в ответ на отправку США своих самолетов на помощь союзникам в Европе. Также объясняют, что Ту-160 уже садились в Каракасе. Событие произошло в 2018 году, когда тогдашний американский президент Дональд Трамп предупреждал о боевых действиях против наркокартелей Венесуэлы.

При этом в сентябре 2025 года Белый дом все же начал спецоперацию и у военно-морской базы им. Антонио Диаса заметили вертолеты MH-60R Seahawk. Аналитик с ником SA_Defensa, который занимается вопросами безопасности Южной Америки, объяснил в X, что на этой базе в 2018 году планировали разместить Ту-160 РФ.

Отметим, во время массированного удара РФ по Украине в ночь на 3 сентября самолеты Ту-160 не смогли отработать в соответствии с планом российского Генштаба. OSINTеры выяснили, что в бомбардировке должны были принять участие шесть Blackjack, а вместо этого работали три, запустив суммарно только восемь ракет. Между тем с другими произошли проблемы: один не смог вылететь с авиабазы "Энгельс" из-за проблем с двигателем, второй не запустил ракеты из-за неисправности бомбового отсека, а третий попал под удар молнии и вернулся на базу.

Напоминаем, в ночь на 8 сентября под ударом ВС РФ оказалась Трипольская ТЭС в Киевской области: нардеп рассказал, в каком состоянии теплостанции. Между тем 3 сентября ракеты США ударили по катеру Венесуэлы, в котором, согласно данным Пентагона, сидело 11 наркоторговцев.