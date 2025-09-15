37 годин сирен, але жодного удару: у Харкові протягом тижня не було обстрілів

Харків уперше за тривалий час прожив тиждень без обстрілів. Попри це, міська влада наголошує, що небезпека зберігається, адже війна триває і загроза авіаційних та ракетних атак нікуди не зникла.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, упродовж семи днів у Харкові не зафіксовано жодного ворожого удару. Він підкреслив, що це не свідчить про безпеку, проте місто сподівається на повернення до нормального життя без атак, жертв і руйнувань.

Водночас Харків продовжує ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів. До відновлювальних робіт щодня залучені комунальники, енергетики, дорожні та ремонтні бригади. За словами мера, завдань багато, однак місто здатне впоратися з усіма викликами.

Протягом тижня в Харкові сигнал повітряної тривоги лунали сумарно майже 37 годин. Для порівняння, у Харківській області цей показник перевищив 80 годин.

Однак міський голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та обов’язково прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

"Втім, попри будь-яку статистику, головне — не втрачати пильності. Ще раз закликаю всіх: якщо звучить сирена, обов’язково йдіть в укриття", — йдеться в дописі.

Зокрема, в інфографіці Департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, оприлюднено докладну статистику щодо повітряних тривог у період з 8 по 14 вересня 2025 року.

Статистика повітряних тривог у Харкові з 8 по 14 вересня 2025 року

За цей час у Харківській області зафіксовано 55 сигналів повітряної тривоги, їхня загальна тривалість склала 80 годин 29 хвилин. Водночас у самому Харкові пролунало 45 сигналів, що тривали сумарно 36 годин 43 хвилини.

Обстріл міст України 14 та 15 вересня — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 15 вересня Запоріжжя зазнало ракетного удару з боку російських окупантів. Внаслідок атаки у місті сталося займання, пролунали потужні вибухи. Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у місті сталось займання, а екстрені служби виїхали на місце удару.

Напередодні, 14 вересня близько 23:00, російські війська вразили ракетою агропідприємство в Сумській області. У цей момент працівники збирали врожай, внаслідок атаки 12 людей отримали поранення.

Того ж вечора місто Ніжин у Чернігівській області пережило наймасштабнішу атаку з початку повномасштабної війни. Кілька безпілотників потрапили в об’єкти критичної інфраструктури. Загалом у Ніжині та Ніжинському районі постраждали п’ятеро людей, серед них четверо працівників ДСНС.