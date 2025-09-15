37 часов сирен, но ни одного удара: в Харькове в течение недели не было обстрелов

Харьков впервые за долгое время прожил неделю без обстрелов. Несмотря на это, городские власти отмечают, что опасность сохраняется, ведь война продолжается и угроза авиационных и ракетных атак никуда не исчезла.

Related video

По информации городского головы Игоря Терехова, в течение семи дней в Харькове не зафиксировано ни одного вражеского удара. Он подчеркнул, что это не свидетельствует о безопасности, однако город надеется на возвращение к нормальной жизни без атак, жертв и разрушений.

В то же время Харьков продолжает ликвидировать последствия предыдущих обстрелов. К восстановительным работам ежедневно привлечены коммунальщики, энергетики, дорожные и ремонтные бригады. По словам мэра, задач много, однако город способен справиться со всеми вызовами.

В течение недели в Харькове сигнал воздушной тревоги раздавались суммарно почти 37 часов. Для сравнения, в Харьковской области этот показатель превысил 80 часов.

Однако городской голова призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и обязательно направляться в укрытия в случае их объявления.

"Впрочем, несмотря на любую статистику, главное — не терять бдительности. Еще раз призываю всех: если звучит сирена, обязательно идите в укрытие", — говорится в сообщении.

В частности, в инфографике Департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета, обнародована подробная статистика по воздушным тревогам в период с 8 по 14 сентября 2025 года.

Статистика воздушных тревог в Харькове с 8 по 14 сентября 2025 года Фото: telegram/Ігор Терехов

За это время в Харьковской области зафиксировано 55 сигналов воздушной тревоги, их общая продолжительность составила 80 часов 29 минут. В то же время в самом Харькове прозвучало 45 сигналов, которые длились суммарно 36 часов 43 минуты.

Обстрел городов Украины 14 и 15 сентября — что известно

Напомним, что в ночь на 15 сентября Запорожье подверглось ракетному удару со стороны российских оккупантов. В результате атаки в городе произошло возгорание, прозвучали мощные взрывы. Впоследствии в Запорожской ОГА сообщили, что в результате вражеской атаки в городе произошло возгорание, а экстренные службы выехали на место удара.

Накануне, 14 сентября около 23:00, российские войска поразили ракетой агропредприятие в Сумской области. В этот момент работники собирали урожай, в результате атаки 12 человек получили ранения.

В тот же вечер город Нежин в Черниговской области пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны. Несколько беспилотников попали в объекты критической инфраструктуры. Всего в Нежине и Нежинском районе пострадали пять человек, среди них четверо работников ГСЧС.