Відповідь на маневри "Захід-2025": у Польщі вперше відкрили вогонь із ЗРК Patriot (відео)

Польські військові вперше в історії країни провели бойові стрільби із зенітного ракетного комплексу Patriot. Пуски ракет відбулися 16 вересня на полігоні в Устці, на узбережжі Балтійського моря.

Пуски ракет здійснювали за присутності прем'єр-міністра Дональда Туска, міністра національної оборони Владислава Косиняк-Камиша, представників уряду і командування армії. Про це повідомила пресслужба збройних сил країни.

ЗРК Patriot — перші навчання в Польщі

Бойові стрільби виконали розрахунки 37-го дивізіону 3-ї Варшавської бригади ППО. Це були перші в історії Польщі пуски Patriot, керовані з використанням інтегрованої системи бойового управління IBCS (Integrated Battle Command System), що дає змогу об'єднувати різні засоби ППО і ПРО в єдину мережу. Ба більше, польські військові стали першою країною за межами США, що виконували бойові пуски Patriot під управлінням IBCS.

У день пусків одна група Patriot відпрацювала сценарій знищення повітряної цілі на дальності понад 25 км — нею виступав реактивний безпілотник, що імітує крилату ракету. Паралельно інша група демонструвала техніку і пускові установки на статичній виставці для польських чиновників.

Зазначається, що бойові пуски стали частиною навчань "Осінній вогонь" — ключового епізоду масштабних маневрів "Залізний захисник 25". Ці навчання розглядаються як відповідь на спільні білорусько-російські маневри "Захід-2025" і спрямовані на демонстрацію готовності Польщі до відбиття повітряних загроз.

ЗРК Patriot — основа програми "Вісла"

Польща закупила системи Patriot у рамках програми "Вісла", мета якої — побудова багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ці комплекси дають змогу Варшаві перехоплювати не тільки літаки та крилаті ракети, а й балістичні цілі.

Також у серпні стало відомо, що Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon (RTX) на постачання новітніх радарів LTAMDS для армії США і Польщі на суму $1,7 млрд. Ці радари, розроблені для роботи у складі Patriot, мають істотно підвищити можливості систем із виявлення та супроводу складних цілей, зокрема й гіперзвукових загроз.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Військові заявили, що комплекси Patriot, дислоковані під Жешувом, зіграли ключову роль у відстеженні дронів — їхні РЛС дали змогу своєчасно фіксувати проникнення безпілотників і передавати дані польському командуванню.