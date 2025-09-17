Ответ на маневры "Запад-2025": в Польше впервые открыли огонь из ЗРК Patriot (видео)

Польские военные впервые в истории страны провели боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса Patriot. Пуски ракет состоялись 16 сентября на полигоне в Устке, на побережье Балтийского моря.

Пуски ракет осуществлялись в присутствии премьер-министра Дональда Туска, министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, представителей правительства и командования армии. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

ЗРК Patriot - первые учения в Польше

Боевые стрельбы выполнили расчеты 37-го дивизиона 3-й Варшавской бригады ПВО. Это были первые в истории Польши пуски Patriot, управляемые с использованием интегрированной системы боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System), позволяющей объединять различные средства ПВО и ПРО в единую сеть. Более того, польские военные стали первой страной за пределами США, выполнявшие боевые пуски Patriot под управлением IBCS.

В день пусков одна группа Patriot отработала сценарий уничтожения воздушной цели на дальности более 25 км — ею выступал реактивный беспилотник, имитирующий крылатую ракету. Параллельно другая группа демонстрировала технику и пусковые установки на статической выставке для польских чиновников.

Отмечается, что боевые пуски стали частью учений "Осенний огонь" — ключевого эпизода масштабных маневров "Железный защитник 25". Эти учения рассматриваются как ответ на совместные белорусско-российские маневры "Запад-2025" и направлены на демонстрацию готовности Польши к отражению воздушных угроз.

ЗРК Patriot — основа программы "Висла"

Польша закупила системы Patriot в рамках программы “Висла”, цель которой — построение многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Данные комплексы позволяют Варшаве перехватывать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические цели.

Также в августе стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon (RTX) на поставку новейших радаров LTAMDS для армии США и Польши на сумму $1,7 млрд. Эти радары, разработанные для работы в составе Patriot, должны существенно повысить возможности систем по обнаружению и сопровождению сложных целей, включая гиперзвуковые угрозы.

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные заявили, что комплексы Patriot, дислоцированные под Жешувом, сыграли ключевую роль в отслеживании дронов — их РЛС позволили своевременно фиксировать проникновение беспилотников и передавать данные польскому командованию.