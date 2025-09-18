Атакують тили РФ: Плетенчук пояснив, чому ЗСУ менше б'ють по Криму (відео)

Збройні сили Російської Федерації захищають військові об'єкти в окупованому Криму, які останнім часом менше потерпають від українських повітряних атак. Сили оборони перенесли увагу на нафтопереробні заводи, а росіяни тим часом збирають на півострові колекцію з різних засобів протиповітряної оборони.

Ресурси України зараз спрямовані на стратегічні об'єкти РФ в тилу, пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо". При цьому для росіян Крим залишається надважливою локацією, тому його захищаються більшою кількістю ППО, ніж навіть НПЗ.

Удари по Криму - коментар Плетенчука про перенесення атак на інші об'єкти РФ

Плетенчук пояснив, що СОУ і далі завдають ударів по військових об'єктах РФ в Криму. З його слів, б'ють, наприклад, по командних пунктах, оскільки без цього елемента у росіян "система сиплеться". Військовий уточнив, що на цьому етапі війни не може іти мови про звільнення Криму: для цього потрібно, щоб туди дійшла "сухопутна складова". Тому поки Україна вирішила використовувати ресурси для ударів по тилах противника, щоб зменшити надходження коштів в бюджет країни-агресора і зменшити можливості для ведення війни.

"Криму дістається набагато більше уваги в сенсі протиповітряного захисту, на відміну, наприклад, від російських НПЗ, які, як то кажуть, зачекають. [Нафтова галузь] — це, звісно, якраз одна з тих спроможностей, яка забезпечує і надходження в бюджет, і можливість ведення бойових дій", — пролунало в ефірі.

Зі слів офіцера ВМС ЗСУ, росіяни "щільно" закрили Крим засобами ППО, але бійці сил оборони регулярно б'ють по установках. Крім того, "прилітає" по інших об'єктах росіян. Плетенчук нагадав про спецоперацію у Новоросійську, до якої долучились Військово-морські сили: запевнив, що ціль уразили, але яку зброю застосували, не розповів.

Удари по Криму — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари по Криму, які відбулись влітку-восени 2025 року. Про повітряні та морські атаки звітували бійці ГУР Міноборони. Зокрема, у вересні з'явилось відео спецоперації біля берегів окупованого півострова: українські бійці атакували військові кораблі та авіабазу з вертольотами. Розвідка відзвітувала, що вдалось знищити або пошкодити катер типу БЛ-680, а також РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".

Крім того, вдалось дістати інші цікаві цілі під час попередніх ударів по Криму. З'ясувалось, що 28 серпня ГУР знищило радіолокаційну станцію 91Н6Е, яка допомагала працювати ЗРК С-400 "Тріумф".

Нагадуємо, експерт пояснив, як вплинуло вибивання ППО в Криму на можливість роботи дронів "Байрактар".