Атакуют тылы РФ: Плетенчук объяснил, почему ВСУ меньше бьют по Крыму (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации защищают военные объекты в оккупированном Крыму, которые в последнее время меньше страдают от украинских воздушных атак. Силы обороны перенесли внимание на нефтеперерабатывающие заводы, а россияне тем временем собирают на полуострове коллекцию из различных средств противовоздушной обороны.

Ресурсы Украины сейчас направлены на стратегические объекты РФ в тылу, пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо". При этом для россиян Крым остается сверхважной локацией, поэтому его защищаются большим количеством ПВО, чем даже НПЗ.

Удары по Крыму — комментарий Плетенчука о переносе атак на другие объекты РФ

Плетенчук пояснил, что СОУ и дальше наносят удары по военным объектам РФ в Крыму. По его словам, бьют, например, по командным пунктам, поскольку без этого элемента у россиян "система сыпется". Военный уточнил, что на данном этапе войны не может идти речи об освобождении Крыма: для этого нужно, чтобы туда дошла "сухопутная составляющая". Поэтому пока Украина решила использовать ресурсы для ударов по тылам противника, чтобы уменьшить поступление средств в бюджет страны-агрессора и уменьшить возможности для ведения войны.

"Крыму достается гораздо больше внимания в смысле противовоздушной защиты, в отличие, например, от российских НПЗ, которые, как говорится, подождут. [Нефтяная отрасль] — это, конечно, как раз одна из тех возможностей, которая обеспечивает и поступления в бюджет, и возможность ведения боевых действий", — прозвучало в эфире.

По словам офицера ВМС ВСУ, россияне "плотно" закрыли Крым средствами ПВО, но бойцы сил обороны регулярно бьют по установкам. Кроме того, "прилетает" по другим объектам россиян. Плетенчук напомнил о спецоперации в Новороссийске, к которой присоединились Военно-морские силы: заверил, что цель поразили, но какое оружие применили, не рассказал.

Удары по Крыму — детали

Отметим, Фокус писал об ударах по Крыму, которые состоялись летом-осенью 2025 года. О воздушных и морских атаках отчитывались бойцы ГУР Минобороны. В частности, в сентябре появилось видео спецоперации у берегов оккупированного полуострова: украинские бойцы атаковали военные корабли и авиабазу с вертолетами. Разведка отчиталась, что удалось уничтожить или повредить катер типа БЛ-680, а также РЛС "Гарпун-Б" и РЭБ "Гроза".

Кроме того, другие важные цели достали во время предыдущих ударов по Крыму. Выяснилось, что 28 августа ГУР уничтожило радиолокационную станцию 91Н6Е, которая помогала работать ЗРК С-400 "Триумф".

Напоминаем, эксперт объяснил, как повлияло выбивание ПВО в Крыму на возможность работы дронов "Байрактар".