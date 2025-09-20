"Прихована епідемія" у ЗС РФ: у найгарячіші бої ідуть "інфіковані підрозділи", — Telegraph

Росія кидає у "м'ясорубку" Покровська хворих окупантів, які навіть носять спеціальні пов'язки на руках. За даними ЗМІ, армію в Україні уразила "прихована епідемія", але підрозділи все одно йдуть у штурми.

РФ сформувала підрозділи з бійців, інфікованих ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями. На фронті вони носять пов'язки на руках, які позначають їх як хворих. Про це з посиланням на українських військових експертів повідомили 19 вересня у The Telegraph.

"Наразі є інформація, що ці підрозділи беруть участь у бойових діях у найгарячішій точці – Покровську", — проінформував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Зазначається, що створення таких підрозділів свідчить про поглиблення кризи в галузі охорони здоров'я у ЗС РФ, адже там різко збільшилась кількість випадків ВІЛ, гепатиту та туберкульозу.

Нещодавно в одному російському підрозділі спалахнула смертельна геморагічна лихоманка, яка спричиняє у заражених кровотечу з очей. Навіть у контрольованих Кремлем ЗМІ попереджали про "приховану епідемію" в угрупованнях, які воюють в Україні.

За даними видання, "інфіковані підрозділи" були сформовані в складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків Росії — відносно нових формувань у складі 27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад. Ці підрозділи брали участь у спробах штурму Покровська з півдня та південного заходу, а також були помічені під час спроби проникнути у місто через село Звірове. Перед цим, зі слів Жмайла, вони пройшли підготовку на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Херсоні, Запоріжжі й Криму.

"Заражені підрозділи оснащені так само, як і інші російські військові підрозділи. Фактично, рівень їхнього забезпечення ідентичний і досить низький. Єдина відмінність від "здорових" військовослужбовців Російської Федерації — це різні позначки інфікованих, а саме наявність спеціальних пов'язок", — зазначив експерт.

Неназваний український військовий підтвердив, що бачив на рукавах ворожих солдатів характерні пов'язки. ВІЛ, гепатит B і С передаються через контакт із зараженою кров'ю та біологічними рідинами. У Фонді Карнеґі за міжнародний мир поширення ВІЛ у лавах ЗС РФ пов'язують з вживанням наркотиків. Жмайло також підкреслив, що росіяни використовують нестерильні медичні інструменти, зокрема повторно користуються шприцами для анестезії.

Експерти згодні у тому, що велика кількість хворих окупантів становить небезпеку для Сил оборони.

"Присутність хворих росіян на полі бою може чинити певний моральний і психологічний тиск через тісний контакт з таким ворогом, а також змушує українських військових бути більш обережними та дбати про своє здоров'я і безпеку", — розповів український аналітик.

Гепатит — особливо небезпечний в умовах війни, адже заразитися ним можна навіть після смерті хворого — через кров на його тілі або зброї. Так само протягом кількох годин ще може виживати в крові та біологічних рідинах ВІЛ.

За даними ЗМІ, українські воїни ще не отримали інструкцій, як поводитись з пораненими загарбниками з пов'язками на рукавах. Колишній полковник британської армії Гаміш де Бреттон-Гордон наголосив, що використання хворих — ознака відчаю президента РФ Володимира Путін щодо захоплення Покровська.

"Я думаю, він завжди вірив, що якщо він просто переживе Україну та її союзників, то в кінцевому підсумку переможе. Кидати людей у м'ясорубку – це частина цієї стратегії, і Покровськ є цією м'ясорубкою", — сказав він.

Нагадаємо, партизани "Атеш" 19 вересня повідомили, що на Запорізькому напрямку поранених окупантів відправляють шукати позиції Сил оборони. При цьому евакуації з передової росіяни не мають, тож будь-яке поранення стає смертельним. Якщо ж солдат відмовляється йти у розвідку, йому загрожує розстріл.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оборонці звільнили сім населених пунктів у Донецькій області. Українські сили прорвали оборону противника на 3–7 км в районі Добропілля.