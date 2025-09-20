"Скрытая эпидемия" в ВС РФ: в самые горячие бои идут "инфицированные подразделения", — Telegraph

Россия бросает в "мясорубку" Покровска больных оккупантов, которые даже носят специальные повязки на руках. По данным СМИ, армию в Украине поразила "скрытая эпидемия", но подразделения все равно идут в штурмы.

Related video

РФ сформировала подразделения из бойцов, инфицированных ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. На фронте они носят повязки на руках, которые обозначают их как больных. Об этом со ссылкой на украинских военных экспертов сообщили 19 сентября в The Telegraph.

"Сейчас есть информация, что эти подразделения участвуют в боевых действиях в самой горячей точке — Покровске", — проинформировал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Отмечается, что создание таких подразделений свидетельствует об углублении кризиса в области здравоохранения в ВС РФ, ведь там резко увеличилось количество случаев ВИЧ, гепатита и туберкулеза.

Недавно в одном российском подразделении вспыхнула смертельная геморрагическая лихорадка, которая вызывает у зараженных кровотечение из глаз. Даже в контролируемых Кремлем СМИ предупреждали о "скрытой эпидемии" в группировках, воюющих в Украине.

По данным издания, "инфицированные подразделения" были сформированы в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков России — относительно новых формирований в составе 27-й и 15-й мотострелковых бригад. Эти подразделения участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада, а также были замечены при попытке проникнуть в город через село Зверево. Перед этим, по словам Жмайло, они прошли подготовку на временно оккупированных территориях, в частности в Херсоне, Запорожье и Крыму.

"Зараженные подразделения оснащены так же, как и другие российские военные подразделения. Фактически, уровень их обеспечения идентичен и достаточно низкий. Единственное отличие от "здоровых" военнослужащих Российской Федерации — это различные отметки инфицированных, а именно наличие специальных повязок", — отметил эксперт.

Неназванный украинский военный подтвердил, что видел на рукавах вражеских солдат характерные повязки. ВИЧ, гепатит B и С передаются через контакт с зараженной кровью и биологическими жидкостями. В Фонде Карнеги за международный мир распространение ВИЧ в рядах ВС РФ связывают с употреблением наркотиков. Жмайло также подчеркнул, что россияне используют нестерильные медицинские инструменты, в частности повторно пользуются шприцами для анестезии.

Эксперты согласны в том, что большое количество больных оккупантов представляет опасность для Сил обороны.

"Присутствие больных россиян на поле боя может оказывать определенное моральное и психологическое давление из-за тесного контакта с таким врагом, а также заставляет украинских военных быть более осторожными и заботиться о своем здоровье и безопасности", — рассказал украинский аналитик.

Гепатит — особенно опасен в условиях войны, ведь заразиться им можно даже после смерти больного — через кровь на его теле или оружие. Так же в течение нескольких часов еще может выживать в крови и биологических жидкостях ВИЧ.

По данным СМИ, украинские воины еще не получили инструкций, как обращаться с ранеными захватчиками с повязками на рукавах. Бывший полковник британской армии Гамиш де Бреттон-Гордон отметил, что использование больных — признак отчаяния президента РФ Владимира Путин по захвату Покровска.

"Я думаю, он всегда верил, что если он просто переживет Украину и ее союзников, то в конечном итоге победит. Бросать людей в мясорубку — это часть этой стратегии, и Покровск является этой мясорубкой", — сказал он.

Напомним, партизаны "Атеш" 19 сентября сообщили, что на Запорожском направлении раненых оккупантов отправляют искать позиции Сил обороны. При этом эвакуации с передовой россияне не имеют, поэтому любое ранение становится смертельным. Если же солдат отказывается идти в разведку, ему грозит расстрел.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники освободили семь населенных пунктов в Донецкой области. Украинские силы прорвали оборону противника на 3-7 км в районе Доброполья.