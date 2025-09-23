Ірина Терех керує виробництвом ракет "Фламінго": що відомо про "архітекторку" летальної зброї

Архітекторка Ірина Терех під час війни змінила напрямок діяльності та почала працювати в компанії, яка випускає ракети "Фламінго" та ударні далекобійні безпілотники. Її попередній досвід пов'язаний з бетонними виробами та іншими проєктами, а не зі зброєю та військом.

Ірина Терех з'явилась на відео AP та розповіла про серійне виготовлення крилатих ракет "Фламінго", здатних пролетіти 3 тис. км та влучити по цілі у РФ тонною вибухівки. Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел про підприємницю, з цехів якої виходять і далекобійні ракети FP-5, і далекобійні дрони FP-1 та FP-2.

Архітекторка Ірина Терех — що показують мережі та реєстри

На закритій сторінці Facebook Ірина Терех вказала, що керує компанією Terekh.Group та, ймовірно, проживає у Харкові. У 2023 році архітекторка Ірина Терех потрапила у рейтингу медіа Forbes "50 лідерок України 2023". Вказувалось, що підприємниці на то час було 30 років. Після вторгнення РФ її бетонне підприємство виготовляло протитанкові захисні конструкції, а кількість працівників до початку війни — близько 50 осіб. Крім того, підприємниця створила благодійний фонд Frieden Ukraine: на сторінці Facebook фонду останній допис датований 9 травня 2022 року.

Архітекторка Ірина Терех - фото за 2023 рік Фото: Forbes

У 2017 році підприємниця дала інтерв'ю, з якого можна дізнатись інші деталі про її діяльність. Зокрема, на порталі The Ukrainians вказано, що архітекторка Ірина Терех є засновницею дизайн-бюро DWELL the SPACE (2017 рік), навчалась у Київському національному університеті будівництва й архітектури, але не отримала диплом, пішовши з 3 курсу.

У Instagram профіль Терех підписаний як "міська архітекторка" (Urban Architect), яка займається бетоном та будує міські простори. На Facebook компанії — продукція: бетонні лавки, інші вуличні меблі, місткості для вуличних рослин.

Архітекторка Ірина Терех - продукція компанії бетонних виробів Фото: Скриншот

У реєстрі YouControl вказано, що Terekh.Group — це компанія ТОВ "Сіра речовина", заснована у 2017 році зі стартовим капіталом 500 тис. грн і основним напрямком "Діяльність у сфері архітектури". Засновники — Ірина В'ячеславівна Терех та Олег Іванович Мархай (50 на 50). Крім того, бачимо, що людина з цим же іменем є засновницею інших компаній — ТОВ "Фалькон технолоджі" (оренда), ТОВ "Почупарк" (спорттовари), ТОВ "Стеллар Джет" ("Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук", реєстрація 17.01.2024, капітал 11 млн грн).

Архітекторка Ірина Терех — зв'язок з "Фламінго" та Fire Point

У серпні 2025 року з'ясувалось, що архітекторка Ірина Терех — керівниця виробництва, технічна директорка СЕО компанії Fire Point, яка виготовляє ракети FP-5 "Фламінго" та далекобійні дрони FP-1 та FP-5. До середини вересня стало відомо, що підприємство будує завод у Данії, випускатиме твердопаливні двигуни для ракет та планує створити балістичну ракету. Крім того, 23 вересня на порталі "Мілітарний" опублікували короткий переказ пресконференції, яка відбулась під час виставки MSPO 2025.

Що розповіла Ірина Терех про Fire Point та "Фламінго":

Fire Point заснували у 2022 році, засновники — люди з "технологічним бекґраундом", але без досвіду у виробництві зброї;

перед втіленням кожної ідеї аналізували та шукали відповіді на питання "чи можливе масове виробництво", "чи є економічна доцільність", "чи співмірна ціна зі шкодою для РФ";

для створення FP-1 налагодили виготовлення 90% власних компонентів. Ціна дрона — 55 тис. дол., ефективність — 60% далекобійних ударів;

FP-2 — модифікація, яка працює на 200 км і несе 120 кг вибухівки. Розробка зайняла три тижні завдяки модульній конструкції (складається як конструктор);

FP-5 створили влітку 2024 на основі радянського дрона "Стриж" та відомих західних аналогів. Корпус — повністю з вуглеволокна, виготовляється протягом 6 годин, майже не помітний на радарах. Висота польоту — до 50 м, вантажопідйомність — 1150 кг.

Виробник "Фламінго" Fire Point

Компанія Fire Point, якою керує колишня архітекторка Ірина Терех, заснована у 2021 році, вказано на YouControl. Засновник — Єгор Скалига, основний вид діяльності "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", а також виробництво іграшок та посередництво. Стартовий капітал — 11 млн грн.

У вересні медіа Kyiv Independens повідомило про обшуки НАБУ у компанії, яка, згідно з даними джерел, могла бути пов'язана з підприємцем Тімуром Міндичем. Представники Fire Point пояснили, що обшуки не пов'язані з ракетою "Фламінго". Тим часом 17 вересня з'явились нові деталі розслідування: на порталі Counteroffensive Pro пояснили, що ідеться про підозру у корупції під час отримання державних контрактів.

Нагадуємо, Fire Point оголосила про розробку балістичних ракет FP-7 і FP-9 та засобів протиповітряної оборони.