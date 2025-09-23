Ирина Терех руководит производством ракет "Фламинго": что известно об "архитекторе" летального оружия

Архитектор Ирина Терех во время войны сменила направление деятельности и начала работать в компании, которая выпускает ракеты "Фламинго" и ударные дальнобойные беспилотники. Ее предыдущий опыт связан с бетонными изделиями и другими проектами, а не с оружием и войском.

Ирина Терех появилась на видео AP и рассказала о серийном изготовлении крылатых ракет "Фламинго", способных пролететь 3 тыс. км и попасть по цели в РФ тонной взрывчатки. Фокус собрал информацию из открытых источников о предпринимательнице, из цехов которой выходят и дальнобойные ракеты FP-5, и дальнобойные дроны FP-1 и FP-2.

Архитектор Ирина Терех — что показывают сети и реестры

На закрытой странице Facebook Ирина Терех указала, что руководит компанией Terekh.Group и, вероятно, проживает в Харькове. В 2023 году архитектор Ирина Терех попала в рейтинг медиа Forbes "50 лидеров Украины 2023". Указывалось, что предпринимательнице в то время было 30 лет. После вторжения РФ ее бетонное предприятие изготавливало противотанковые защитные конструкции, а количество работников до начала войны — около 50 человек. Кроме того, предпринимательница создала благотворительный фонд Frieden Ukraine. Отметим, на странице Facebook фонда последнее сообщение датировано 9 мая 2022 года.

Архитектор Ирина Терех — фото за 2023 год

В 2017 году предпринимательница дала интервью, из которого можно узнать другие детали о ее деятельности. В частности, на портале The Ukrainians указано, что архитектор Ирина Терех основала дизайн-бюро DWELL the SPACE (2017 год), училась в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, но не получила диплом, уйдя с 3 курса.

В Instagram профиль Терех подписан как "городской архитектор" (Urban Architect), которая занимается бетоном и строит городские пространства. На Facebook компании — продукция: бетонные скамейки, другая уличная мебель, емкости для уличных растений.

Архитектор Ирина Терех — продукция компании бетонных изделий

В реестре YouControl указано, что Terekh.Group — это компания ООО "Серое вещество", основанная в 2017 году со стартовым капиталом 500 тыс. грн и основным направлением "Деятельность в сфере архитектуры". Учредители — Ирина Вячеславовна Терех и Олег Иванович Мархай (50 на 50). Кроме того, видим, что человек с этим же именем является учредителем других компаний — ООО "Фалькон технолоджи" (аренда), ООО "Почупарк" (спорттовары), ООО "Стеллар Джет" ("Исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук", регистрация 17.01.2024, капитал 11 млн грн).

Архитектор Ирина Терех — связь с "Фламинго" и Fire Point

В августе 2025 года выяснилось, что архитектор Ирина Терех — руководитель производства, технический директор СЕО компании Fire Point, которая производит ракеты FP-5 "Фламинго" и дальнобойные дроны FP-1 и FP-5. К середине сентября стало известно, что предприятие строит завод в Дании, будет выпускать твердотопливные двигатели для ракет и планирует создать баллистическую ракету. Кроме того, 23 сентября на портале "Милитарный" опубликовали краткий пересказ пресс-конференции, которая состоялась во время выставки MSPO 2025.

Что рассказала Ирина Терех о Fire Point и "Фламинго":

Fire Point основали в 2022 году, основатели — люди с "технологическим бэкграундом", но без опыта в производстве оружия;

перед воплощением каждой идеи анализировали и искали ответы на вопросы "возможно ли массовое производство", "есть ли экономическая целесообразность", "соизмерима ли цена с вредом для РФ";

для создания FP-1 наладили изготовление 90% собственных компонентов. Цена дрона — 55 тыс. долл., эффективность — 60% дальнобойных ударов;

FP-2 — модификация, которая работает на 200 км и несет 120 кг взрывчатки. Разработка заняла три недели благодаря модульной конструкции (складывается как конструктор);

FP-5 создали летом 2024 года на основе советского дрона "Стриж" и известных западных аналогов. Корпус — полностью из углеволокна, изготавливается в течение 6 часов, почти не заметен на радарах. Высота полета — до 50 м, грузоподъемность — 1150 кг.

Производитель "Фламинго" Fire Point

Компания Fire Point, которой руководит бывшая архитектор Ирина Терех, основана в 2021 году, указано на YouControl. Основатель — Егор Скалыга, основной вид деятельности "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования", а также производство игрушек и посредничество. Стартовый капитал — 11 млн грн.

В сентябре медиа Kyiv Independens сообщило об обысках НАБУ в компании, которая, согласно данным источников, могла быть связана с предпринимателем Тимуром Миндичем. Представители Fire Point объяснили, что обыски не связаны с ракетой "Фламинго". Между тем 17 сентября появились новые детали расследования: на портале Counteroffensive Pro объяснили, что речь идет о подозрении в коррупции при получении государственных контрактов.

Напоминаем, Fire Point объявила о разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9 и средств противовоздушной обороны.