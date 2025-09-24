F-15 спробував збити "Шахед" високоточною бомбою JDAM: що з цього вийшло

Винищувач F-15E Strike Eagle Сполучених Штатів Америки "полював" на іранські дрони-камікадзе Shahed, які атакували Ізраїль у 13 квітня 2024 року. Пілоти розстріляли усі ракети та вирішили застосувати бомбу LJDAM, яка наздогнала повітряну ціль та вибухнула.

Related video

Пілоти F-15E Strike Eagle ВПС США, полковник Тимоті "Дизель" Козі та майор Бенджамін "Іріш" з 494-го полку, розповіли порталу The War Zone, як намагались впоратись з іранським засобом ураженням, тотожним тому, якими росіяни обстрілюють українців. Атака безпілотників була настільки масовою, що у них не залишилося ракет. Тоді військові вирішили застосувати бомбу з лазерним наведенням і вдарити нею по рухомому об'єкту.

Щоб поцілити по новому об'єкту, пілоти використали досвід тренувань, коли вони били по транспортних засобах. Врахувавши, що "Шахед" рухався дещо швидше знайомих цілей, вони внесли певні зміни у програму JDAM і випустили бомбу. За мить бомба наздогнала "Шахед", стався потужний вибух і американці очікували, що ціль знешкоджена. Втім, результат виявився неочікуваним.

"Ми пікірували, скинули бомбу, а потім її запустили. Здається, бомба вдарила, великий вибух. І я подумав: "Влучила". А потім просто з цієї величезної хмари, як у "Зоряних війнах", просто з’являється дрон, прямо з хмари. І я подумав: "О, промахнувся", — навело медіа слова пілота Козі.

Шахеди РФ - пілоти F-15 Тимоті Козі (ліворуч), Бенджамін Коффі (праворуч) Фото: the war zone

На TWZ уточнили, що JDAM чи LJDAM економічно вигідніші, порівняно з ціною ірансько-російського "Шахеда", який коштує, орієнтовно, 50 тис. дол., та ракетами, якими їх збивають:

бомба JDAM (тобто бомба, доповнена устаткуванням високоточного націлювання) — 20-30 тис. дол.;

бомба LJDAM (з лазерним наведенням) — ще "плюс" 20 тис. дол.;

ракета AIM-120 — 1 млн дол.;

ракета AIM-9X — 450 тис. дол.

"Чи стане спроба знищити ворожі безпілотники за допомогою бомб з лазерним наведенням більш стандартизованою тактикою, ще належить з'ясувати", — написали на TWZ.

Шахеди РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про досвід Сил оборони України у боротьби з дронами-камікадзе "Шахед" РФ. Відповідно до щоденних звітів Повітряних сил, для знешкодження використовують авіацію, засоби РЕБ, мобільні вогневі групи. 18 вересня у мережі з'явились кадри з винищувачем F-16, який "полював" на російський безпілотник. З'ясувалось, що літак випустив ракету AIM-9L, яка неслась до БпЛА близько 4 сек, влучила та вибухнула.

Ще один метод знешкодження російських дронів — легкомоторний літак Як-52. Західне медіа поспілкувалось з пілотами, які протидіють повітряним атакам РФ, сидячи в кабінах спортивно-тренувальних Яків. Бійці показали та розказали, що працює двоє людей: один сидить за штурвалом, інший стріляє по цілі з кулемета. З'ясувалось, що таким способом вони зробили 300 вильотів з 2022 року та знешкодили пів сотні російських безпілотників.

Тим часом 10 вересня у Польщі стався наліт "Гербер" ЗС РФ, проти яких підняли у повітря F-16 та F-35. Вдалось збити чотири пристрої вартістю 10 тис. дол., застосувавши ракети AIM-120C-7 AMRAAM за 400 тис. дол. (за іншими даними — близько 1 млн дол.). OSINTери при цьому встановили, що БпЛА летіли у бік Жешува, в якому вивантажують західне озброєння для України.

Нагадуємо, 24 вересня моніторингові канали розповіли про нову тактику застосування "Шахедів" для ударів по Україні.