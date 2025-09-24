F-15 попытался сбить "Шахед" высокоточной бомбой JDAM: что из этого вышло

Истребитель F-15E Strike Eagle Соединенных Штатов Америки "охотился" на иранские дроны-камикадзе Shahed, которые атаковали Израиль в 13 апреля 2024 года. Пилоты расстреляли все ракеты и решили применить бомбу LJDAM, которая догнала воздушную цель и взорвалась.

Пилоты F-15E Strike Eagle ВВС США, полковник Тимоти "Дизель" Кози и майор Бенджамин "Ириш" из 494-го полка, рассказали порталу The War Zone, как пытались справиться с иранским средством поражения, тождественным тому, которыми россияне обстреливают украинцев. Атака беспилотников была настолько массовой, что у них не осталось ракет. Тогда военные решили применить бомбу с лазерным наведением и ударить ею по движущемуся объекту.

Чтобы попасть по новому объекту, пилоты использовали опыт тренировок, когда они били по транспортным средствам. Учтя, что "Шахед" двигался несколько быстрее знакомых целей, они внесли определенные изменения в программу JDAM и выпустили бомбу. Через мгновение бомба догнала "Шахед", произошел мощный взрыв и американцы ожидали, что цель обезврежена. Впрочем, результат оказался неожиданным.

"Мы пикировали, сбросили бомбу, а потом ее запустили. Кажется, бомба ударила, большой взрыв. И я подумал: "Попала". А потом просто из этого огромного облака, как в "Звездных войнах", просто появляется дрон, прямо из облака. И я подумал: "О, промахнулся", — привело медиа слова пилота Кози.

Шахматы РФ — пилоты F-15 Тимоти Кози (слева), Бенджамин Коффи (справа) Фото: the war zone

На TWZ уточнили, что JDAM или LJDAM экономически выгоднее, по сравнению с ценой ирано-российского "Шахеда", который стоит, ориентировочно, 50 тыс. долл. и ракетами, которыми их сбивают:

бомба JDAM (т.е. бомба, дополненная оборудованием высокоточного нацеливания) — 20-30 тыс. долл;

бомба LJDAM (с лазерным наведением) — еще "плюс" 20 тыс. долл;

ракета AIM-120 — 1 млн долл;

ракета AIM-9X — 450 тыс. долл.

"Станет ли попытка уничтожить вражеские беспилотники с помощью бомб с лазерным наведением более стандартизированной тактикой, еще предстоит выяснить", — написали на TWZ.

Шахеды РФ — детали

Отметим, Фокус писал об опыте Сил обороны Украины в борьбе с дронами-камикадзе "Шахед" РФ. Согласно ежедневным отчетам Воздушных сил, для обезвреживания используют авиацию, средства РЭБ, мобильные огневые группы. 18 сентября в сети появились кадры с истребителем F-16, который "охотился" на российский беспилотник. Выяснилось, что самолет выпустил ракету AIM-9L, которая неслась к БпЛА около 4 сек, попала и взорвалась.

Еще один метод обезвреживания российских дронов — легкомоторный самолет Як-52. Западное медиа пообщалось с пилотами, которые противодействуют воздушным атакам РФ, сидя в кабинах спортивно-тренировочных Яков. Бойцы показали и рассказали, что работает два человека: один сидит за штурвалом, другой стреляет по цели из пулемета. Выяснилось, что таким способом они сделали 300 вылетов с 2022 года и обезвредили полсотни российских беспилотников.

Между тем 10 сентября в Польше произошел налет "Гербер" ВС РФ, против которых подняли в воздух F-16 и F-35. Удалось сбить четыре устройства стоимостью 10 тыс. долл., применив ракеты AIM-120C-7 AMRAAM за 400 тыс. долл. (по другим данным — около 1 млн долл.). OSINTеры при этом установили, что БпЛА летели в сторону Жешува, в котором выгружают западное вооружение для Украины.

Напоминаем, 24 сентября мониторинговые каналы рассказали о новой тактике применения "Шахедов" для ударов по Украине.