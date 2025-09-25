Без втрат авіації: РФ може змінити КАБи ударними безпілотниками, — оглядач (відео)

Збройні сили Російської Федерації мають вдосталь керованих авіабомб (КАБів), але під час пусків цих засобів ураження під удар України може потрапити авіація та пілоти. З огляду на це можна очікувати, що від КАБів відмовляться на користь дронів.

Якщо російські пілоти побачать систематичну небезпеку через загрозу збиття під час пуску КАБа, то стратегія обстрілів українських міст може змінитись, пояснив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі "Еспресо". Крім того, зростатиме дальність FPV-дронів і про це вже зараз потрібно думати військовим адміністраціям населених пунктів за 60-70 км від фронту.

Авіабомби РФ - Пехньо про російські удари, КАБи та дрони див. з 8:26

Пехньо відповів на питання журналістів, які стосувались удару РФ по полігону у Чернігівській області, про атаки КАБів у Запорізькій області та про винищувача Су-34 ЗС РФ, збитого у момент скиду авіабомби. Оглядач зауважив, що росіян навряд чи стримає надовго втрата винищувача, оскільки вони мають достатньо ресурсів для відновлення бомбардувань. Збройні сили України застосували "асиметричні, надзвичайно хитрі дії", щоб збити російський літак, але настане момент, коли пілоти РФ зрозуміють, що є реальна небезпека і вони почнуть думати, чи не зіб'ють його самого. У такому випадку РФ перенесе роботу авіації у більш безпечні ділянки фронту. Але натомість, ймовірно, почнуть бити по прифронтових містах ударними дронами, сказав оглядач.

"Удари дронів по прифронтових територіях — це "Шахеди", модифіковані "Шахеди" з камерою, які дають можливість прямого радіонаведення. Окрім шахедів — це ще використання інших дронів. "Молния", котра нещодавно перетворилася на дрономатку. Тобто росіяни потрошку, як на мене, готуються до заміни своїх КАБів саме дроновою складовою", — пролунало в ефірі.

Щодо ударів на великі відстані в тилу оглядач зауважив, що на сьогодні Україна та РФ мають засоби для виявлення військових цілей на відстані 100-150 км. При цьому засоби для протидії дронам, які працюють на таких відстанях, дещо відстають. Крім того, розширюються можливості FPV-дронів, які зараз покривають відстань 10-20 км у кожен бік від фронту, але незабаром дістануть і на 70 км.

"Треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми можемо зробити, якщо дрони, наприклад, FPV. будуть мати дальність по 60-70 км і робити кілзону. І тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон, безсумнівно, Суми, Чернігів", — попередив оглядач.

Авіабомби РФ — що відбувається на Запоріжжі

Зазначимо, 25 вересня Генштабу ЗСУ повідомив про збиття винищувача Су-34 над окупованою частиною Запорізької області. Подія сталась близько 4 год, коли російський літак летів скидати КАБи на Запоріжжя та найближчі населені пункти. Згодом військовий експерт Михайло Жирохов озвучив два варіанти, як ЗСУ могли знешкодити російський літак. Один з них — ракетою з західного винищувача F-16, другий — ракетою "блукаючого" ЗРК Patriot.

Нагадуємо, 22 вересня, у день удару 10 КАБів по Запоріжжю, ГУР Міноборони назвало країни та компанії світу, які продають компоненти РФ для виготовлення таких авіабомб.