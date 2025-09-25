Без потерь авиации: РФ может заменить КАБы ударными беспилотниками, — обозреватель (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно управляемых авиабомб (КАБов), но во время пусков этих средств поражения под удар Украины может попасть авиация и пилоты. Учитывая это, можно ожидать, что от КАБов откажутся в пользу дронов.

Если российские пилоты увидят систематическую опасность из-за угрозы сбивания во время пуска КАБа, то стратегия обстрелов украинских городов может измениться, пояснил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "Еспресо". Кроме того, будет расти дальность FPV-дронов и об этом уже сейчас нужно думать военным администрациям населенных пунктов в 60-70 км от фронта.

Пехньо ответил на вопросы журналистов, которые касались удара РФ по полигону в Черниговской области, об атаках КАБов в Запорожской области и о б истребителе Су-34 ВС РФ, который сбили в момент сброса авиабомбы. Обозреватель отметил, что россиян вряд ли сдержит надолго потеря истребителя, поскольку они имеют достаточно ресурсов для возобновления бомбардировок. Вооруженные силы Украины применили "асимметричные, чрезвычайно хитрые действия", чтобы сбить российский самолет, но наступит момент, когда пилоты РФ поймут, что есть реальная опасность и они начнут думать, не собьют ли его самого. В таком случае РФ перенесет работу авиации в более безопасные участки фронта. Но вместо этого, вероятно, начнут бить по прифронтовым городам ударными дронами, сказал обозреватель.

"Удары дронов по прифронтовым территориям — это "Шахеды", модифицированные "Шахеды" с камерой, которые дают возможность прямого радионаведения. Кроме "Шахедов" — это еще использование других дронов. "Молния", которая недавно превратилась в дрономатку. То есть россияне понемногу, как по мне, готовятся к замене своих КАБов именно дроновой составляющей", — прозвучало в эфире.

Относительно ударов на большие расстояния в тылу обозреватель отметил, что на сегодня Украина и РФ имеют средства для обнаружения военных целей на расстоянии 100-150 км. При этом средства для противодействия дронам, которые работают на таких расстояниях, несколько отстают. Кроме того, расширяются возможности FPV-дронов, которые сейчас покрывают расстояние 10-20 км в каждую сторону от фронта, но вскоре достанут и на 70 км.

"Надо ставить вопрос к нашим местным общинам и центральной власти, что мы можем сделать, если дроны, например, FPV, будут иметь дальность по 60-70 км и делать килзону. И тогда это вопрос не только Запорожья, Днепра, Харькова, Херсон, несомненно, Сумы, Чернигов", — предупредил обозреватель.

Авиабомбы РФ — что происходит в Запорожье

Отметим, 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил о сбитии истребителя Су-34 над оккупированной частью Запорожской области. Событие произошло около 4 часов, когда российский самолет летел сбрасывать КАБы на Запорожье и ближайшие населенные пункты. Позже военный эксперт Михаил Жирохов озвучил два варианта, как ВСУ могли обезвредить российский самолет. Один из них — ракетой с западного истребителя F-16, второй — ракетой "блуждающего" ЗРК Patriot.

Напоминаем, 22 сентября, в день удара 10 КАБов по Запорожью, ГУР Минобороны назвало страны и компании мира, которые продают компоненты РФ для изготовления таких авиабомб.