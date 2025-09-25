Біля Латвії помітили винищувачі РФ: НАТО підняло угорські літаки для перехоплення (фото)

Російські військові літаки 25 вересня наблизилися до повітряного простору Латвії. Для їх перехоплення з військової бази НАТО в литовському місті Шяуляй злетіли два угорських винищувачі Gripen.

Про наближення винищувачів РФ у Балтії до латвійського повітряного простору повідомило Повітряне командування Північноатлантичного альянсу (НАТО) на сторінці в мережі X. Повідомляється, що Gripen були підняті в повітря за тривогою в межах місії Baltic Air Policing (Балтійська повітряна поліція).

До повітряного простору Латвії наблизилися російські МіГ-31 Фото: X (Twitter) Три російські МіГ-31 були зафіксовані біля повітряного простору Латвії Фото: X (Twitter)

Угорські винищувачі відправили на перехоплення російських винищувачів Су-30 і Су-35, а також трьох МіГ-31 поблизу повітряного простору Латвії.

"Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту країн Балтії та східного флангу", — заявили в НАТО після інциденту.

Російський винищувач Су-30 наблизився до повітряного простору Латвії Фото: X (Twitter) Російський винищувач наблизився до повітряного простору НАТО Фото: X (Twitter)

Оскільки балтійські країни Литва, Латвія та Естонія не мають необхідних засобів для патрулювання повітряного простору НАТО над своїми територіями, країни-члени Альянсу в межах місії Baltic Air Policing по черзі розгортають свої літаки на авіабазах у Шяуляї (Литва) та Емарі (Естонія). Ротації відбуваються кожні чотири місяці.

Винищувачі РФ у Європі: попередні провокації

19 вересня були зафіксовані три винищувачі РФ над Естонією. Місія США при НАТО звинуватила Росію в порушенні повітряного простору країни-члена Альянсу. За даними ЗМІ, вони летіли в напрямку столиці — Таллінна.

Німецькі ЗМІ писали, що 19-20 вересня винищувачі РФ погрожували німецькому фрегату у Балтійському морі. Судно брало участь у навчаннях НАТО Neptun Strike. Російські провокації лишилися без відповіді.

Видання CBS News повідомляло, що 24 вересня американські винищувачі F-16 були підняті для перехоплення літаків РФ над Аляскою, проте порушення американського повітряного простору не сталося.