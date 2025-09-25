Поддержите нас UA
Возле Латвии заметили истребители РФ: НАТО подняло венгерские самолеты для перехвата (фото)

Истребитель Gripen
В Литве два венгерских истребителя Gripen подняли в воздух для перехвата российских самолетов | Фото: SAAB

Российские военные самолеты 25 сентября приблизились к воздушному пространству Латвии. Для их перехвата с военной базы НАТО в литовском городе Шяуляй взлетели два венгерских истребителя Gripen.

О приближении истребителей РФ в Балтии к латвийскому воздушному пространству сообщило Воздушное командование Североатлантического альянса (НАТО) на странице в сети X. Сообщается, что Gripen были подняты в воздух по тревоге в рамках миссии Baltic Air Policing (Балтийская воздушная полиция).

Российские истребители МиГ-31
К воздушному пространству Латвии приблизились российские МиГ-31
Фото: X (Twitter)
Истребители МиГ-31
Три российских МиГ-31 были зафиксированы возле воздушного пространства Латвии
Фото: X (Twitter)

Венгерские истребители отправили на перехват российских истребителей Су-30 и Су-35, а также трех МиГ-31 вблизи воздушного пространства Латвии.

"Венгрия демонстрирует преданность Альянса защите стран Балтии и восточного фланга", — заявили в НАТО после инцидента.

Истребитель Су-30
Российский истребитель Су-30 приблизился к воздушному пространству Латвии
Фото: X (Twitter)
Российский истребитель
Российский истребитель приблизился к воздушному пространству НАТО
Фото: X (Twitter)

Поскольку балтийские страны Литва, Латвия и Эстония не имеют необходимых средств для патрулирования воздушного пространства НАТО над своими территориями, страны-члены Альянса в рамках миссии Baltic Air Policing поочередно разворачивают свои самолеты на авиабазах в Шяуляе (Литва) и Эмари (Эстония). Ротации происходят каждые четыре месяца.

Истребители РФ в Европе: предварительные провокации

19 сентября были зафиксированы три истребителя РФ над Эстонией. Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны-члена Альянса. По данным СМИ, они летели в направлении столицы — Таллинна.

Немецкие СМИ писали, что 19-20 сентября истребители РФ угрожали немецкому фрегату в Балтийском море. Судно участвовало в учениях НАТО Neptun Strike. Российские провокации остались без ответа.

Издание CBS News сообщало, что 24 сентября американские истребители F-16 были подняты для перехвата самолетов РФ над Аляской, однако нарушения американского воздушного пространства не произошло.