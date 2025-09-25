Возле Латвии заметили истребители РФ: НАТО подняло венгерские самолеты для перехвата (фото)
Российские военные самолеты 25 сентября приблизились к воздушному пространству Латвии. Для их перехвата с военной базы НАТО в литовском городе Шяуляй взлетели два венгерских истребителя Gripen.
О приближении истребителей РФ в Балтии к латвийскому воздушному пространству сообщило Воздушное командование Североатлантического альянса (НАТО) на странице в сети X. Сообщается, что Gripen были подняты в воздух по тревоге в рамках миссии Baltic Air Policing (Балтийская воздушная полиция).
Венгерские истребители отправили на перехват российских истребителей Су-30 и Су-35, а также трех МиГ-31 вблизи воздушного пространства Латвии.
"Венгрия демонстрирует преданность Альянса защите стран Балтии и восточного фланга", — заявили в НАТО после инцидента.
Поскольку балтийские страны Литва, Латвия и Эстония не имеют необходимых средств для патрулирования воздушного пространства НАТО над своими территориями, страны-члены Альянса в рамках миссии Baltic Air Policing поочередно разворачивают свои самолеты на авиабазах в Шяуляе (Литва) и Эмари (Эстония). Ротации происходят каждые четыре месяца.
Истребители РФ в Европе: предварительные провокации
19 сентября были зафиксированы три истребителя РФ над Эстонией. Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны-члена Альянса. По данным СМИ, они летели в направлении столицы — Таллинна.
Немецкие СМИ писали, что 19-20 сентября истребители РФ угрожали немецкому фрегату в Балтийском море. Судно участвовало в учениях НАТО Neptun Strike. Российские провокации остались без ответа.
Издание CBS News сообщало, что 24 сентября американские истребители F-16 были подняты для перехвата самолетов РФ над Аляской, однако нарушения американского воздушного пространства не произошло.