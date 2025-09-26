"Нуль вцілілих росіян": в ССО показали, як повернули контроль над позиціями на Донеччині (відео)

Українські спецпризначенці зачистили від окупантів лісосмугу в Донецькій області. В результаті операції новозахоплені позиції окупантів були знову повернуті під контроль Сил оборони України.

Відео бою на Донбасі опубліковане в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних сил України 26 вересня. За словами військових, в ході нальоту на позиціях були знищені всі росіяни.

УВАГА! У публікації присутні кадри 18+

"0 — вцілілих росіян, +1 вдалий наліт ССО України. Повернення контролю на Донецькому напрямку", — розповіли в пресслужбі ССО.

Спецпризначенці виявили місце розташування росіян, зайшли на їхні позиції та знищили ворогів. Після цього бійці ССО закріпилися в лісосмузі на Донеччині, яку нещодавно зайняли окупанти.

Крім ліквідації ворогів і повернення лісосмуги під контроль українських захисників, спецпризначенці ССО отримали в ході операції понад 15 трофеїв. Серед них була зброя, російські радіостанції, телефони та документи окупантів.

Бої на Донбасі: що відомо

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов 26 вересня розповідав про три "котли" під Добропіллям, у які потрапили росіяни. Він пояснював, що окупанти під час прориву суттєво розтягнули свої наступальні сили, а після контратаки ЗСУ лінія фронту стала розірваною в кількох місцях.

OSINT-спільнота "КіберБорошно" 19 вересня повідомляла про ураження дронами ЗСУ секретної бази російського підрозділу "Рубікон" у Донецькій області. Українські бійці атакували ворожі позиції безпілотниками FP-2.