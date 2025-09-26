"Ноль уцелевших россиян": в ССО показали, как вернули контроль над позициями в Донецкой области (видео)

Украинские спецназовцы зачистили от оккупантов лесополосу в Донецкой области. В результате операции новозахваченные позиции оккупантов были вновь возвращены под контроль Сил обороны Украины.

Видео боя на Донбассе опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины 26 сентября. По словам военных, в ходе налета на позициях были уничтожены все россияне.

ВНИМАНИЕ! В публикации присутствуют кадры 18+

"0 — уцелевших россиян, +1 удачный налет ССО Украины. Возвращение контроля на Донецком направлении", — рассказали в пресс-службе ССО.

Спецназовцы обнаружили местоположение россиян, зашли на их позиции и уничтожили врагов. После этого бойцы ССО закрепились в лесополосе в Донецкой области, которую недавно заняли оккупанты.

Кроме ликвидации врагов и возвращения лесополосы под контроль украинских защитников, спецназовцы ССО получили в ходе операции более 15 трофеев. Среди них было оружие, российские радиостанции, телефоны и документы оккупантов.

Бои на Донбассе: что известно

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов 26 сентября рассказывал о трех "котлах" под Добропольем, в которые попали россияне. Он объяснял, что оккупанты во время прорыва существенно растянули свои наступательные силы, а после контратаки ВСУ линия фронта стала разорванной в нескольких местах.

OSINT-сообщество "КиберБорошно" 19 сентября сообщало о поражении дронами ВСУ секретной базы российского подразделения "Рубикон" в Донецкой области. Украинские бойцы атаковали вражеские позиции беспилотниками FP-2.