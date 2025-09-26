"Випадковостей немає": "незрозумілі БПЛА" над Закарпаттям літали ще влітку, — "Флеш"
Активність невідомих безпілотників у повітряному просторі України — над Закарпаттям — фіксували ще влітку та інформували про це усі відповідні державні структури.
Проте ще кілька місяців тому до цієї інформації ставились скептично, розповів український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Він пояснив, що влітку його друг Сергій Герасимюк зафіксував активність в етері "незрозумілих БПЛА" над Закарпаттям.
"Довелося зриватися і їхати туди з обладнанням, потім ще раз, та ще раз. Колеги з різних відомств тоді трохи скептично поставилися до цієї інформації. БПЛА РФ … над Мукачевим… та ну. Але я доповів усім, кому міг, Сергій теж", — зазначив "Флеш"
За його словами, після цих подій відбувся удар по заводу електроніки (21 серпня, — ред.), який розташовується у Мукачево.
"Стало зрозуміло, що випадковостей немає. Тепер Президент про це оголосив офіційно", — підкреслив "Флеш".
Він додав, що висновком з цієї історії має стати те, що усі можливі варіанти потрібно перевіряти.
"Резюме: абсолютно все треба перевіряти і не думати, що чогось не може бути в цьому житті", — наголосив "Флеш".
Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський заявив, що угорські дрони порушували повітряний простір України, щоб стежити за промисловим потенціалом у прикордонних районах.
У цей же день в уряді Угорщини заперечили інформацію про те, що їхні військові безпілотники порушували повітряний простір України.