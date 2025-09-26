"Случайностей нет": "непонятные БПЛА" над Закарпатьем летали еще летом, — "Флеш"

Активность неизвестных беспилотников в воздушном пространстве Украины — над Закарпатьем — фиксировали еще летом и информировали об этом все соответствующие государственные структуры.

Related video

Однако еще несколько месяцев назад к этой информации относились скептически, рассказал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он пояснил, что летом его друг Сергей Герасимюк зафиксировал активность в эфире "непонятных БПЛА" над Закарпатьем.

"Пришлось срываться и ехать туда с оборудованием, потом еще раз, и еще раз. Коллеги из разных ведомств тогда немного скептически отнеслись к этой информации. БПЛА РФ ... над Мукачево ... да ну. Но я доложил всем, кому мог, Сергей тоже", — отметил "Флеш"

По его словам, после этих событий произошел удар по заводу электроники (21 августа, — ред.), который располагается в Мукачево.

"Стало понятно, что случайностей нет. Теперь Президент об этом объявил официально", — подчеркнул "Флеш".

Он добавил, что выводом из этой истории должно стать то, что все возможные варианты нужно проверять.

"Резюме: абсолютно все надо проверять и не думать, что чего-то не может быть в этой жизни", — подчеркнул "Флеш".

"Флеш" заявил, что невиомые дроны фиксировали над Закарпатьем еще летом Фото: соцмережі

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский заявил, что венгерские дроны нарушали воздушное пространство Украины, чтобы следить за промышленным потенциалом в приграничных районах.

В этот же день в правительстве Венгрии отрицали информацию о том, что их военные беспилотники нарушали воздушное пространство Украины.