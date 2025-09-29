Україні дозволили "Томагавки": по яких дзеркальних цілях у РФ битимуть ЗСУ, — генерал

Україна може відповісти на удари Російської Федерації по енергетиці та провести "дзеркальні" атаки по відповідних цілях росіян, вважає генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010) Ігор Романенко. Водночас, зауважується, що можна дістати й по Москві, але слід пам'ятати російську ядерну доктрину.

Сили оборони України давно та успішно б'ють по російській нафтовій галузі та по складах паливо-мастильних матеріалів на території РФ та на окупованих територіях, уточнив експерт в ефірі телеканалу "Київ 24". Після заяви адміністрації Білого дому з'явилась можливість діставати далі вглиб території Росії, але українцям доведеться балансувати між двома проблемами. Перша проблема наче розв'язана — є ракети та дрони для дзеркальної відповіді на "блекаути", влаштовані у 2022–2024 рр. Друга проблема — не наразитись на ядерний удар у відповідь, про що не раз говорив Кремль у випадку загрози для Москви.

Експерт пояснив, що Україна дістає по цілях власними дронами, а також ракетами "Фламінго" та "Нептун". Досі зосереджувались на двох напрямках роботи: знищення можливостей з виробництва палива та вибивання засобів ППО у Криму та в російських областях. Досвід Бєлгорода, у якому стався перший "блекаут" після удару по підстанції, говорить про відкриття ще одного напрямку. Романенко наголосив, що РФ використовує удари по енергетиці для психологічного тиску на українців: відтепер це відчують і росіяни.

"Тому відповідь може бути по такого роду об'єктах. І Білгород минулої ночі, блекаут у Білгороді, є відповіді. Але зрозуміло, що Білгород — це не Москва, Санкт-Петербург", — пролунало на відео.

Наступне завдання України — масштабувати наявні засоби ураження, уточнив експерт.

"Вироблення такої кількості об'єктів, а це повинно бути десятки для того, щоб вони могли долетіти, долаючи систему протиповітряної ракетної оборони та завдаючи ураження відповідних [цілей]", — додав Романенко, перед цим згадавши про ракети "Фламінго" та "Нептун" України.

Щодо ядерних погроз, то експерт нагадав, що Україна завдавала ударів по важливих цілях під Москвою, але "ядерки" не було. На його думку, якщо уважно обирати цілі, то небезпеки немає.

"Тому Путін формулював, що якщо будуть наноситися удари по Москві, то відповіддю буде, в тому числі, й застосування ядерної зброї, це треба ураховувати. В цьому, на мій погляд, десь 95% блефу, але ж залишається 5%, і знаючи, хто такий Путін, це треба теж ураховувати", — підсумував Романенко.

Томагавки для України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Томагавк" для України та про шанси на отримання цього виду зброї. З'ясувалось, що ракета запускається з морських платформ — надводних та підводних кораблів. Існує наземна платформа Typhon, але неясно, чи може її надати Німеччина, у якій дислокується установка. Тим часом ракета "Томагавк" має дальність до 1 600 до 2 400 км (або майже 900 км — залежно від варіанту) і можна оцінити, до якої точки РФ вона зможе дістати. Зокрема, у випадку морського пуску з Балтійського чи Чорного моря деякі засоби ураження дійсно долетять до цілей у Москві й до будь-яких об'єктів у європейській частині РФ. Наприклад, у зоні ураження — завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" в Єлабузі. З іншого боку, до Уральських гір — приблизно 2 400 км та десятки областей Росії із засобами ППО: неясно, як дозвукова ракета, створена 50 років тому, здолає таку відстань.

Нагадуємо, 29 вересня радник президента США Кіт Келлог повідомив про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами вглиб території РФ. Згодом на цю ж тему висловились у Кремлі: озвучили реакцію на засоби ураження, які Вашингтон готовий надати Києву.