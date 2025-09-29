Украине разрешили "Томагавки": по каким зеркальным целям в РФ будут бить ВСУ, — генерал

Украина может ответить на удары Российской Федерации по энергетике и провести "зеркальные" атаки по соответствующим целям россиян, считает генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010) Игорь Романенко. В то же время, отмечается, что можно достать и по Москве, но следует помнить российскую ядерную доктрину.

Силы обороны Украины давно и успешно бьют по российской нефтяной отрасли и по складам горюче-смазочных материалах на территории РФ и на оккупированных территориях, уточнил эксперт в эфире телеканала "Киев 24". После заявления администрации Белого дома появилась возможность доставать дальше вглубь территории России, но украинцам придется балансировать между двумя проблемами. Первая проблема вроде бы решена — есть ракеты и дроны для зеркального ответа на "блэкауты", устроенные в 2022–2024 гг. Вторая проблема — не подвергнуться ядерному удару в ответ, о чем не раз говорил Кремль в случае угрозы для Москвы.

Эксперт пояснил, что Украина достает по целям собственными дронами, а также ракетами "Фламинго" и "Нептун". До сих пор сосредотачивались на двух направлениях работы: уничтожение возможностей по производству топлива и выбивание средств ПВО в Крыму и в российских областях. Опыт Белгорода, в котором произошел первый "блэкаут" после удара по подстанции, говорит об открытии еще одного направления. Романенко отметил, что РФ использует удары по энергетике для психологического давления на украинцев: теперь это почувствуют и россияне.

"Поэтому ответ может быть по такого рода объектам. И Белгород прошлой ночью, блэкаут в Белгороде, есть ответы. Но понятно, что Белгород — это не Москва, Санкт-Петербург", — прозвучало на видео.

Следующая задача Украины — масштабировать имеющиеся средства поражения, уточнил эксперт.

"Выработка такого количества объектов, а это должно быть десятки для того, чтобы они могли долететь, преодолевая систему противовоздушной ракетной обороны и нанося поражение соответствующих [целей]", — добавил Романенко, перед этим упомянув о ракетах "Фламинго" и "Нептун" Украины.

Что касается ядерных угроз, то эксперт напомнил, что Украина наносила удары по важным целям под Москвой, но "ядерки" не было. По его мнению, если внимательно выбирать цели, то опасности нет.

"Поэтому Путин формулировал, что если будут наноситься удары по Москве, то ответом будет, в том числе и применение ядерного оружия, это надо учитывать. В этом, на мой взгляд, где-то 95% блефа, но остается 5%, и зная, кто такой Путин, это тоже надо учитывать", — подытожил Романенко.

Томагавки для Украины — детали

Отметим, Фокус писал о ракетах "Томагавк" для Украины и о шансах на получение этого вида оружия. Выяснилось, что ракета запускается с морских платформ — надводных и подводных кораблей. Существует наземная платформа Typhon, но не ясно, может ли ее предоставить Германия, в которой дислоцируется установка. Между тем ракета "Томагавк" имеет дальность до 1 600 до 2 400 км (или около 900 километров — в зависимости от варианта) и можно оценить, до какой точки РФ она сможет достать. В частности, в случае морского пуска из Балтийского или Черного моря некоторые средства поражения действительно долетят до целей в Москве и до любых объектов в европейской части РФ. Например, в зоне поражения — завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в Елабуге. С другой стороны, до Уральских гор — около 2 400 км и десятки областей России со средствами ПВО: не ясно, как дозвуковая ракета, созданная 50 лет назад, преодолеет такое расстояние.

Напоминаем, 29 сентября советник президента США Кит Келлог сообщил о разрешении Украины бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. Впоследствии на эту же тему высказались в Кремле: озвучили реакцию на средства поражения, которые Вашингтон готов предоставить Киеву.