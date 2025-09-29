Таємний покупець зі Східної Європи: Rheinmetall отримав замовлення на зброю від США

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання артилерійських боєприпасів на суму близько 444 млн євро. Снаряди почнуть відвантажувати вже 2026 року.

Замовником стала американська компанія Global Military Products, а 155-мм снаряди M107 з метальними зарядами M4A2 і 105-мм снаряди M1 призначені для неназваної країни у Східній Європі, повідомляється на сайті Rheinmetall.

З озвученої суми замовлення 170 мільйонів євро вже зарезервовано як попереднє замовлення, що означає, що 274 мільйони євро нових замовлень теж уже зарезервовано.

Початок поставок заплановано на 2026 рік, а завершення — на червень 2027 року.

Як пише "Мілітарний", Україна вже використовує 155 мм снаряди M107 як один із базових боєприпасів для 155 мм артилерії.

105-мм снаряди M1 призначені для використання зі 105-мм артсистемами M119A3, які постачали Україні зі США.

Американські M119 є суміжною системою до британських L119. При цьому британські L118/L119 мають сумісність із певними типами снарядів, а їхні технічні стандарти відрізняються.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня компанія Rheinmetall AG відкрила найбільший у Європі завод із виробництва боєприпасів. Він розташований в Унтерлюссе під Ганновером на північному заході Німеччини. На ньому, зокрема, робитимуть і снаряди для України.

Завод з виробництва боєприпасів також планується побудувати в Україні, де Rheinmetall управляє танкоремонтним центром. Однак у березні поточного року Паппергер повідомив про затримки в отриманні дозволів на будівництво виробничих потужностей.

Також повідомлялося, що Rheinmetall представив на оборонній виставці DSEI в Лондоні свій новий дрон-камікдзе FV-014.