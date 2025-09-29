Тайный покупатель из Восточной Европы: Rheinmetall получил оружейный заказ от США

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку артиллерийских боеприпасов на сумму около 444 млн евро. Снаряды начнут отгружать уже в 2026 году.

Related video

Заказчиком стала американская компания Global Military Products, а 155-мм снаряды M107 с метательными зарядами M4A2 и 105-мм снаряды M1 предназначены для неназванной страны в Восточной Европе, сообщается на сайте Rheinmetall.

Из озвученной суммы заказа 170 миллионов евро уже зарезервированы в качестве предзаказа, что значит, что 274 миллиона евро новых заказов тоже уже зарезервированы.

Начало поставок запланировано на 2026 год, а завершение — на июнь 2027 года.

Как пишет "Милитарный", Украина уже использует 155 мм снаряды M107 как один из базовых боеприпасов для 155 мм артиллерии.

105-мм снаряды M1 предназначены для использования со 105-мм артсистемами M119A3, которые поставлялись Украине из США.

Американские M119 являются смежной системой к британским L119. При этом британские L118/L119 обладают совместимостью с определенными типами снарядов, а их технические стандарты отличаются.

Ранее сообщалось, что 27 августа компания Rheinmetall AG открыла крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. Он расположен в Унтерлюссе под Ганновером на северо-западе Германии. На нем, в том числе, будут делать и снаряды для Украины.

Завод по производству боеприпасов также планируется построить в Украине, где Rheinmetall управляет танкоремонтным центром. Однако в марте текущего года Паппергер сообщил о задержках в получении разрешений на строительство производственных мощностей.

Также сообщалось, что Rheinmetall представил на оборонной выставке DSEI в Лондоне свой новый дрон-камикдзе FV-014.