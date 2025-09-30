"Розподіл абсолютно можливий": експертка пояснила суперечливі дії Угорщини (відео)

Кандидатка політичних наук і експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій припустила два сценарії щодо того, як над Україною опинились угорські розвіддрони. Вона наголосила, що Угорщину дещо обмежує членство у ЄС та НАТО, але розподіл українських територій з Кремлем не виключений.

Дії Угорщини слід розрізняти за певними факторами, адже на неї має вплив членство в НАТО. Якщо Альянс ухвалить спільне рішення про відповідь на російські дрони, зокрема щодо збиття БПЛА або запуску проєкту "стіна дронів", країні доведеться долучитись. Про це експертка сказала в ефірі "24 Каналу".

З її слів, відносини України з Угорщиною та дрони, які порушили повітряний простір, — це "вже інша історія". Ця ситуація більше нагадує для Гелетій конфлікт, який не вдається вирішити.

"З одного боку, це можуть бути угорські дрони дійсно на території України, які збирають інформацію. Може бути це, наприклад, руками росіян зроблені якісь зусилля для того, щоб посварити нас ще більше і для того, щоб наші стосунки ще більш ускладнити", — припустила вона.

Окрім того, що Угорщина купує російські енергоресурси, вона блокує допомогу для України та може перешкоджати її членству в ЄС. Відповідно, Росії вигідно, щоб країна не змінювала свою позицію.

Журналістка нагадала про чутки, що з 2022 року між прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Росії Володимиром Путіним були домовленості щодо розподілу територій в разі поразки України. Йшлося про те, що угорці нібито могли б претендувати на Закарпаття.

"Угорщина взагалі у своїй зовнішній політиці має великий наголос на підтримці угорців, які проживають поза межами країни. Угорщина тривалий час підтримувала українців на Закарпатті. І це — не лише про роздавання паспортів, а також, наприклад, були всякі гранти або якась фінансова допомога для тих людей, які там проживають", — пояснила Гелетій.

Вона підкреслила, що після погіршення ситуації на фронту деякі політичні сили Угорщини робили заяви, які можна розцінити як територіальні посягання.

"Відповідно, я думаю, що такі думки в когось в політиків точно є. Такий розподіл абсолютно можливий. Разом з тим Угорщина, вона член НАТО, вона член ЄС, вона не може зовсім робити все, що їй хочеться", — додала експертка.

Нагадаємо, ЗСУ зафіксували у повітряному просторі дрон 26 вересня. Згодом президент Володимир Зеленський доручив перевірку ймовірного перетину кордону угорськими розвіддронами, які могли моніторити промисловий потенціал у прикордонні. В Міноборони Угорщини звинувачення відкинули, назвавши заяву провокацією. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга опублікував мапу з маршрутом об’єкта.

29 вересня в Угорщині заявили, що заблокували низку українських медіа, в тому числі Anons Zakarpattia та "Закарпаття онлайн". Це подали як відповідь на блокування ресурсів, які нібито критично висвітлювали антиросійські санкції, військову допомогу Україні тощо. Йдеться про обмеження доступу до 14 ресурсів у зв’язку з системною проросійською пропагандою, яке відбулося 8 вересня.