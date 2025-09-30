"Распределение абсолютно возможно": эксперт объяснила противоречивые действия Венгрии (видео)

Кандидат политических наук и эксперт по международным отношениям Мария Гелетий предположила два сценария относительно того, как над Украиной оказались венгерские разведдроны. Она отметила, что Венгрию несколько ограничивает членство в ЕС и НАТО, но распределение украинских территорий с Кремлем не исключено.

Действия Венгрии следует различать по определенным факторам, ведь на нее влияет членство в НАТО. Если Альянс примет совместное решение об ответе на российские дроны, в частности по сбиванию БПЛА или запуску проекта "стена дронов", стране придется присоединиться. Об этом эксперт сказала в эфире "24 Канала".

По ее словам, отношения Украины с Венгрией и дроны, которые нарушили воздушное пространство, — это "уже другая история". Эта ситуация больше напоминает для Гелетий конфликт, который не удается решить.

"С одной стороны, это могут быть венгерские дроны действительно на территории Украины, которые собирают информацию. Может быть это, например, руками россиян сделаны какие-то усилия для того, чтобы поссорить нас еще больше и для того, чтобы наши отношения еще более осложнить", — предположила она.

Кроме того, что Венгрия покупает российские энергоресурсы, она блокирует помощь для Украины и может препятствовать ее членству в ЕС. Соответственно, России выгодно, чтобы страна не меняла свою позицию.

Журналистка напомнила о слухах, что с 2022 года между премьером Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным были договоренности о разделе территорий в случае поражения Украины. Речь шла о том, что венгры якобы могли бы претендовать на Закарпатье.

"Венгрия вообще в своей внешней политике делает большой упор на поддержке венгров, проживающих за пределами страны. Венгрия долгое время поддерживала украинцев на Закарпатье. И это — не только о раздаче паспортов, а также, например, были всякие гранты или какая-то финансовая помощь для тех людей, которые там проживают", — пояснила Гелетий.

Она подчеркнула, что после ухудшения ситуации на фронта некоторые политические силы Венгрии делали заявления, которые можно расценить как территориальные посягательства.

"Соответственно, я думаю, что такие мысли у кого-то у политиков точно есть. Такое распределение абсолютно возможно. Вместе с тем Венгрия, она член НАТО, она член ЕС, она не может совсем делать все, что ей хочется", — добавила эксперт.

Напомним, ВСУ зафиксировали в воздушном пространстве дрон 26 сентября. Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил проверку вероятного пересечения границы венгерскими разведслужбами, которые могли мониторить промышленный потенциал в приграничье. В Минобороны Венгрии обвинения отвергли, назвав заявление провокацией. Впоследствии министр иностранных дел Андрей Сибига опубликовал карту с маршрутом объекта.

29 сентября в Венгрии заявили, что заблокировали ряд украинских медиа, в том числе Anons Zakarpattia и "Закарпаття онлайн". Это подали как ответ на блокировку ресурсов, которые якобы критически освещали антироссийские санкции, военную помощь Украине и тому подобное. Речь идет об ограничении доступа к 14 ресурсам в связи с системной пророссийской пропагандой, которое состоялось 8 сентября.