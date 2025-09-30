Не справляються з втратами: Росія відкриє найбільший у Європі крематорій

Новий крематорій будувати не будуть, але істотно розширять той, що вже є в Санкт-Петербурзі. Це дасть змогу здійснювати до 240 кремацій на добу.

Влада російського Санкт-Петербурга на тлі важких фронтових втрат в Україні, що стали, за даними західних розвідок, рекордними для Росії з часів Другої світової війни, вирішила провести модернізацію та істотно розширити міський крематорій, щоб зробити його найбільшим у Європі. Про це повідомляє The Moscow Times.

Сьогодні там працюють 14 чеських печей Tabo. Після оновлення їх стане 20 і вони зможуть проводити до 240 кремацій на день.

Згідно з даними на сайті держзакупівель РФ, тільки розробка проєкту з оновлення об'єкта коштувала 207 млн рублів (вартість реалізації та строки не вказано). Також буде закуплено два кремулятори — установки, що подрібнюють останки тіла після кремації до стану дрібного праху.

Крім цього, передбачено розширення головного корпусу крематорію, який розпочав роботу 1973 року, створення нового кремаційного цеху, закупівля додаткових холодильних камер для зберігання тіл, облаштування кількох нових траурних залів із гідравлічними підйомниками для трун, а також оновлення в залах світлових куполів. У проєкті зазначено облаштування зони "одного вікна" для оформлення послуг, реконструкцію інженерних мереж і залів. В'їзд на територію комплексу, площа якого становить 82 тис. кв. м (з гаражем, складами і двома басейнами), оснастять оглядовими пунктами, на яких "рентгеном просвічуватимуть труни", і фонтанами.

Саме цей крематорій у Санкт-Петербурзі з'являвся в новинах під час пандемії коронавірусу 2021 року. Тоді там, як писав Фокус, скупчилася "черга з трун". Із початком повномасштабного вторгнення в Україну російської армії ситуація тільки погіршилася.

Нагадаємо, серпень 2025 року став для російської армії "найлегшим", втрати склали "всього" близько 30 тисяч осіб. Пов'язують це зі зміною тактики.

А в червні на війні в Україні загинув мільйонний за рахунком окупант. У ГУР розповіли ким він був. Скоріше за все це був військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ. І приїхав він із Камчатки.