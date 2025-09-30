Не справляются с потерями: Россия откроет крупнейший в Европе крематорий

Новый крематорий строить не будут, но существенно расширят тот, что уже есть в Санкт-Петербурге. Это позволит совершать до 240 кремаций в сутки.

Власти российского Санкт-Петербурга на фоне тяжелых фронтовых потерь в Украине, ставших, по данным западных разведок, рекордными для России со Второй мировой войны, решили провести модернизацию и существенно расширить городской крематорий, чтобы сделать его крупнейшим в Европе. Об этом сообщает The Moscow Times.

Сегодня там работают 14 чешских печей Tabo. После обновления их станет 20 и они смогут проводить до 240 кремаций в день.

Согласно данным на сайте госзакупок РФ, только разработка проекта по обновлению объекта обошлась в 207 млн рублей (стоимость реализации и сроки не указаны). Также будет закуплено два кремулятора — установки, измельчающие останки тела после кремации до состояния мелкого праха.

Помимо этого, предусмотрено расширение главного корпуса крематория, который начал работу в 1973 году, создание нового кремационного цеха, закупка дополнительных холодильных камер для хранения тел, обустройство нескольких новых траурных залов с гидравлическими подъемниками для гробов, а также обновление в залах световых куполов. В проекте указаны обустройство зоны "одного окна" для оформления услуг, реконструкция инженерных сетей и залов. Въезд на территорию комплекса, площадь которого составляет 82 тыс. кв. м (с гаражом, складами и двумя бассейнами), оснастят досмотровыми пунктами, на которых "будут рентгеном просвечивать гробы", и фонтанами.

Именно этот крематорий в Санкт-Петербурге появлялся в новостях во время пандемии коронавируса в 2021 году. Тогда там, как писал Фокус, скопилась "очередь из гробов". С началом полномасштабного вторжения в Украину российской армии ситуация только усугубилась.

Напомним, август 2025 года стал для российской армии "самым легким" потери составили "всего" около 30 тысяч человек. Связывают это с изменением тактики.

А в июне на войне в Украине погиб миллионный по счету оккупант. В ГУР рассказали кем он был. Скорей всего это был военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ. И приехал он с Камчатки.