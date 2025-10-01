Патрулювання поблизу Калінінграда: США перекинули літаки для пошуку підводних човнів (фото)

OSINT-блогер з'ясував, що американські літаки стеження спочатку фіксувались у Норвегії, а згодом блокували польоти поблизу Калінінграду. У норвезьких Збройних силах підтвердили, що P-8 Poseidon "підтримують діяльність союзників у сусідніх регіонах".

Ймовірно, 2-3 літаки P-8 Poseidon 23-25 вересня перебували у військовому терміналі аеропорту Осло-Гардермуе в Норвегії. Вони мали hex-коди AE67C2 та AE67D3 для маскування, хвостові номери невідомі. Про це повідомив у X аналітик з ніком OSINTtechnical.

Вночі на 27 вересня, з його слів, патрульні літаки P-8 Poseidon блокували польоти поблизу відокремленого від решти території РФ Калінінграду.

"Кілька літаків P-8 було перекинуто до Осло останніми днями — лише за короткий час польоту до Балтійського регіону, який нещодавно постраждав від безпілотників", — зазначив OSINT-блогер.

Ситуацію прокоментували у ЗС Норвегії

Пресслужба Збройних сил Норвегії підтвердила Dagbladet, що американці розмістили кілька літаків P-8 Poseidon в аеропорту Осло-Гардермуе.

"Вони підтримують діяльність союзників у сусідніх регіонах", — заявив речник Брин'яр Стордал.

Він визнав, що йдеться про кілька літаків, але не уточнив їхню кількість. Станом на 27 вересня "пташки" перебували в Осло вже понад тиждень, завдання, яке вони виконують, представник ЗС Норвегії не розкрив.

У виданні повідомили, що P-8 Poseidon – це літак спостереження, який використовується для патрулювання та спостереження за морськими районами. Вони будуються американською компанією Boeing і можуть також використовуватися для пошуку підводних човнів.

"Є деякі навчальні заходи, зокрема пов'язані з авіаносцем, який нещодавно був тут і який все ще перебуває в Північному морі", — зауважив Стордал.

Ймовірно, йдеться про найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, який нещодавно перебував в Осло після спільних навчань у Північному морі з Норвегією, Німеччиною та Францією.

"Літаки мають відносно велику дальність польоту, тому вони можуть діяти досить широко в наших районах", — додав речник.

Які завдання можуть виконувати P-8 Poseidon

У Newsweek 30 вересня проінформували, що присутність партулювальних ліків відбувається на тлі посилення оборонної позиції НАТО в Балтійському регіоні через загрозу з боку РФ для підводних кораблів і трубопроводів, а також діяльність дронів у Польщі, Данії й Норвегії. За оцінкою видання, постійне розгортання американських військових сил на підтримку альянсу — це наслідок різкої зміни позиції президента США Дональда Трампа.

Водночас Калінінград — це "важливий військовий форпост Росії в Північній Європі та Балтійському морі", який також отримав назву "озеро НАТО" після вступу Фінляндії й Швеції в НАТО. P-8 Poseidon можуть дозаправлятись у повітрі, тож вони здатні здійснювати тривалі патрулювання над великими океанськими районами. Окрім США їх експлуатують Норвегія та Велика Британія.

Нагадаємо, ввечері 30 вересня над містом Бреннейсунн у Норвегії зафіксували невідомий дрон, який наблизився до місцевого летовища. Це паралізувало роботу аеропорту на всю ніч.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити американські атомні підводні човни поблизу Росії через погрози Кремля. Він наголосив, що не може дозволити "розкидатися" словами про ядерну зброю.