"Ховайтесь по селах": у Дніпрі РФ цілилась по виробнику БпЛА з адресою у реєстрі, — Берлінська

Керівниця проєкту Victory Drones, волонтерка та активістка Марія Берлінська звернула увагу на заяву Російської Федерації про удар по Дніпру і про те, що "Шахед" міг влучити по виробнику безпілотників. З'ясувалось, що за вказаною адресою пошукова система Google показує реальну компанію-мілтех. Активістка пояснила, що виробникам зброї слід краще ховатись від зацікавленості РФ і, наприклад, вказувати адреси у вимерлому селі.

Related video

У державних реєстрах є точні дані про адресу та ім'я керівника компанії з виробництва дронів для ЗСУ, показала Берлінська на скринах в Telegram-каналі. Крім того, на порталі медіа, у вільному доступі, є точне пояснення, чим же займається компанія та скільки грошей заробляє. Волонтерка озвучила три кроки, які варто зробити підприємствам ВПК, щоб не потрапити під удари ЗС РФ, які очікуються найближчої зими.

Допис Берлінської з'явився вдень 1 жовтня, через добу після удару РФ по Дніпру. Волонтерка опублікувала скрин повідомлення російських пропагандистів, які запевняли, що "Шахеди" ЗС РФ вдарили по підприємству БпЛА, та показали будівлю в диму. Вказані росіянами вулиця та будинок — юридична адреса реальної компанії, яка, як виявилось, працює там же, де зареєстрована. На думку активістки, так робити не слід, особливо з огляду на те, що взимку "ударів будуть тисячі".

"За тією адресою і справді легко гуглиться юридична адреса виробництва. Деякі виробники досі виробляють там же, де й зареєстровані. Розумніші так не роблять", — написала вона.

Удар по Дніпру - допис росіян про влучання 30 вересня Фото: Марія Берлінська Удар по Дніпру - інформація про постраждалий будинок Фото: Марія Берлінська

Інші чотири скрини, опубліковані Берлінською — інформація про компанію зі сфери ВПК, яку можна легко відшукати за назвою (Фокус заблюрив назву, адреси та координати). Крім того, є дані з державного реєстру, який відкриває і адресу у Дніпрі, і прізвища засновників та власників, і підсумки річної діяльності (майже 4 млн грн чистого прибутку).

Удар по Дніпру - сторінка компанії на порталі Forbes Фото: Марія Берлінська Удар по Дніпру - сторінка виробника зброї у реєстрі Фото: Марія Берлінська Удар по Дніпру - дані про засновників виробника зброї Фото: Марія Берлінська Удар по Дніпру - сторінка про звітність виробника зброї Фото: Марія Берлінська

Берлінська пояснила, що виробники зброї, для гарантій безпеки, варто було б зробити три кроки. Перший — зареєструвати юридичну адресу в "глухому, безлюдному селі", другий — перевірити, чи можливий пошук OSINT-інструментами, третій — примусити реєстри закрити дані.

"Реальні фізичні, юридичні адреси, імена власників, інформація про прибуток, конкретні вироби — плавають в океані інтернету на поверхні. Просто тому, що держава їх не закрила. Бери і вводь координати", — наголосила волонтерка.

Удар по Дніпру — деталі

Зазначимо, 30 вересня ЗС РФ атакували місто Дніпро дронами-камікадзе "Шахед". На відео з місця подій показали російський ударний БпЛА, який влучає у будівлю у центрі міста. Атака відбулась посеред робочого дня, близько 16 год, написали місцеві пабліки. У місті почули, ймовірно, чотири вибухи. Військова адміністрація повідомила про одного загиблого, близько десятка поранених та пошкодження будинків у точці влучання.

Тим часом весною 2025 року медіа писали про скандал, пов'язаний з Берлінською та списком виробників та ремонтників дронів у форматі Excel, який вона виклала у відкритий доступ. Волонтерка пояснювала, що це відкриті дані і що це безпечно, оскільки й так усі про усіх знають: їй заперечували, говорячи про небезпеку.

Нагадуємо, у червні 2025 року Марія Берлінська попередила про загрозу тисяч безпілотників РФ, які залітатимуть вглиб України та "полюватимуть на людей".