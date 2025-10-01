"Прячьтесь по селам": в Днепре РФ целилась по производителю БпЛА с адресом в реестре, — Берлинская

Руководитель проекта Victory Drones, волонтер и активистка Мария Берлинская обратила внимание на заявление Российской Федерации об ударе по Днепру и о том, что "Шахед" мог попасть по производителю беспилотников. Выяснилось, что по указанному адресу поисковая система Google показывает реальную компанию-милтех. Активистка объяснила, что производителям оружия следует лучше прятаться от заинтересованности РФ и, например, указывать адреса в вымершем селе.

В государственных реестрах есть точные данные об адресе и имени руководителя компании по производству дронов для ВСУ, показала Берлинская на скринах в Telegram-канале. Кроме того, на портале медиа, в свободном доступе, есть точное объяснение, чем же занимается компания и сколько денег зарабатывает. Волонтер озвучила три шага, которые стоит сделать предприятиям ВПК, чтобы не попасть под удары ВС РФ, которые ожидаются ближайшей зимой.

Сообщение Берлинской появилось днем 1 октября, через сутки после удара РФ по Днепру. Волонтер опубликовала скрин сообщения российских пропагандистов, которые уверяли, что "Шахтеры" ВС РФ ударили по предприятию БпЛА, и показали здание в дыму. Указанные россиянами улица и дом — юридический адрес реальной компании, которая, как оказалось, работает там же, где зарегистрирована. По мнению активистки, так делать не следует, особенно учитывая то, что зимой "ударов будут тысячи".

"По тому адресу действительно легко гуглится юридический адрес производства. Некоторые производители до сих пор производят там же, где и зарегистрированы. Более умные так не делают", — написала она.

Удар по Днепру — сообщение россиян о попадании 30 сентября Фото: Мария Берлинская Удар по Днепру — информация о пострадавшем доме Фото: Мария Берлинская

Другие четыре скрина, опубликованные Берлинской — информация о компании из сферы ВПК, которую можно легко отыскать по названию (Фокус заблюрил название, адреса и координаты). Кроме того, есть данные из государственного реестра, который открывает и адрес в Днепре, и фамилии учредителей и владельцев, и итоги годовой деятельности (почти 4 млн грн чистой прибыли).

Удар по Днепру — страница компании на портале Forbes Фото: Мария Берлинская Удар по Днепру — страница производителя оружия в реестре Фото: Мария Берлинская Удар по Днепру — данные об учредителях производителя оружия Фото: Мария Берлинская Удар по Днепру — страница об отчетности производителя оружия Фото: Мария Берлинская

Берлинская объяснила, что производители оружия, для гарантий безопасности, следовало бы сделать три шага. Первый — зарегистрировать юридический адрес в "глухом, безлюдном селе", второй — проверить, возможен ли поиск OSINT-инструментами, третий — заставить реестры закрыть данные.

"Реальные физические, юридические адреса, имена владельцев, информация о прибыли, конкретные изделия — плавают в океане интернета на поверхности. Просто потому, что государство их не закрыло. Бери и вводи координаты", — подчеркнула волонтер.

Удар по Днепру — детали

Отметим, 30 сентября ВС РФ атаковали город Днепр дронами-камикадзе "Шахед". На видео с места событий показали российский ударный БпЛА, который попадает в здание в центре города. Атака состоялась посреди рабочего дня, около 16 часов, написали местные паблики. В городе услышали, вероятно, четыре взрыва. Военная администрация сообщила об одном погибшем, около десятка раненых и повреждениях домов в точке попадания.

Между тем весной 2025 года медиа писали о скандале, связанном с Берлинской и списком производителей и ремонтников дронов в формате Excel, который она выложила в открытый доступ. Волонтерка объясняла: это открытые данные и это безопасно, поскольку и так все обо всех знают: ей возражали, говоря об опасности.

Напоминаем, в июне 2025 года Мария Берлинская предупредила об угрозе тысяч беспилотников РФ, которые будут залетать вглубь Украины и "охотиться на людей".