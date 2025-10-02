На F-35 ВПС Нідерландів намалювали силует "шахеда": винищувач літав до Польщі (фото)

На винищувачі F-35A Військово-повітряних сил Нідерландів помітили силует, що нагадує російський безпілотник типу "шахед". Емблему нанесли під ліхтарем кабіни, що може означати першу нібито збиту ціль цим винищувачем у небі над Польщею.

Related video

Відповідне фото було опубліковано Міністерством оборони Нідерландів 30 вересня. У пресреліз йдеться, що винищувачі F-35 перебувають у Польщі з 1 вересня і залишаться там до 1 грудня з метою захисту східних кордонів НАТО. Крім того, на території Польщі буде розміщено комплекси протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot, NASAMS і системи боротьби з дронами для подальшого посилення ППО країни, яка є ключовим логістичним вузлом підтримки України.

Мітка "шахеда" на винищувачі F-35 Фото: Міноборони Нідерландів

Також повідомляється, що голландські льотчики вже кілька разів брали участь у бойових діях і збивали російські безпілотники. Вочевидь, у цьому випадку літак з емблемою "шахеда" і вилітав на бойове завдання, знищивши російський БПЛА.

Інциденти з російськими дронами

Нагадаємо, вночі на 10 вересня в повітряний простір країни зайшли десятки безпілотників, які виявилися російськими. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про щонайменше 19 порушень повітряного простору.

Важливо

Україна збила більшість БПЛА, які РФ запустила на Польщу, — Зеленський

Аналітики вказують, що в епізоді використовували переважно малі дрони сімейства "Гербера" — це дешева платформа, яку часто застосовують як приманку для відволікання сил ППО від основних ударних безпілотників Shahed. Вони можуть нести обмежене корисне навантаження або використовуватися в ролі помилкових цілей, але в окремих випадках їх оснащували бойовою частиною.

Невідомі дрони також були помічені в повітряному просторі Данії, після чого лідери Євросоюзу підтримали плани щодо зміцнення захисту блоку від російських безпілотників. Йдеться про створення так званої "стіни дронів" — рою апаратів для перехоплення ворожих БПЛА. Однак компетентне джерело агентства Bloomberg з цього приводу зазначило, що цей проєкт більше схожий на піар-акцію європейських чиновників, і реалізувати його буде вкрай складно з огляду на низку причин, зокрема технічних і фінансових.