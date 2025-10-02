На F-35 ВВС Нидерландов нарисовали силуэт "шахеда": истребитель летал в Польшу (фото)

На истребителе F-35A Военно-воздушных сил Нидерландов заметили силуэт, напоминающий российских беспилотник типа "шахед". Эмблему нанесли под фонарем кабины, что может означать первую якобы сбитую цель этим истребителем в небе над Польшей.

Соответствующее фото было опубликовано Министерством обороны Нидерландов 30 сентября. В пресс-релизе говорится, что истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября и останутся там до 1 декабря с целью защиты восточных границ НАТО. Кроме того, на территории Польши будут размещены комплексы противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, NASAMS и системы борьбы с дронами для дальнейшего усиления ПВО страны, которая является ключевым логистическим узлом поддержки Украины.

Метка "шахеда" на истребителе F-35 Фото: Минобороны Нидерландов

Также сообщается, что голландские летчики уже несколько раз принимали участие в боевых действиях и сбивали российские беспилотники. Очевидно, в данном случае самолет с эмблемой "шахеда" и вылетал на боевое задание, уничтожив российский БПЛА.

Инциденты с российскими дронами

Напомним, ночью на 10 сентября в воздушное пространство страны зашли десятки беспилотников, которые оказались российскими. В этой связи премьер-министр Дональд Туск заявил о как минимум 19 нарушениях воздушного пространства.

Важно

Аналитики указывают, что в эпизоде использовались в основном малые дроны семейства "Гербера" — это дешевая платформа, часто применяемая как приманка для отвлечения сил ПВО от основных ударных беспилотников Shahed. Эти могут нести ограниченную полезную нагрузку или использоваться в роли ложных целей, но в отдельных случаях их оснащали боевой частью.

Неизвестные дроны также были замечены в воздушном пространстве Дании, после чего лидеры Евросоюза поддержали планы по укреплению защиты блока от российских беспилотников. Речь идет о создании так называемой "стены дронов" — роя аппаратов для перехвата вражеских БПЛА. Однако компетентный источник агентства Bloomberg по этому поводу отметил, что данный проект больше похож на пиар-акцию европейских чиновников, и реализовать его будет крайне сложно в силу ряда причин, в том числе технических и финансовых.