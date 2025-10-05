Внаслідок атаки на Львівщину загинула 10-класниця Анастасія Гриців (фото)

Російська комбінована атака 5 жовтня забрала життя цілої родини на Львівщині. Серед загиблих — 10-класниця Лапаївського ліцею.

У ліцеї повідомили про загибель учениці 10-А класу Анастасії Гриців, яка разом із рідними стала жертвою ракетного удару по Львівській області 5 жовтня.

"Смерть — страшне слово, сильний удар, коли чуємо, що у вічність відійшла ще одна молода людина. А тут — родина. Ціла родина… З життя разом із рідними пішла дитина — ангел Гриців Анастасія", — йдеться в повідомленні навчального закладу.

Анастасія Гриців загинула внаслідок удару РФ Фото: Facebook

У ліцеї зазначили, що дівчина була доброю, ніжною та світлою, а її усмішка завжди створювала затишок у класі.

Викладачі й учні школи висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих і закликали до спільної молитви за спокій душ родини Гриців.

Атака на Львівщину 5 жовтня: деталі

Раніше Фокус повідомляв про те, що ЗС РФ атакували Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами". У місті зранку вперше за тривалий час громадський транспорт не вийшов на маршрути.

Згодом стало відомо, що РФ комбіновано атакувала Україну ракетами та дронами. У результаті атаки зникло у деяких мікрорайонах Львова, знищено склад з речами, а також відомо про наслідки атаки на цивільні й енергетичні об'єкти.

Загалом ворог використав 549 засобів ураження, а основною ціллю атаки стала Львівська область. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих цілей (уламків) на шести локаціях.