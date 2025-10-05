В результате атаки на Львовщину погибла 10-классница Анастасия Грицив (фото)

Российская комбинированная атака 5 октября унесла жизни целой семьи на Львовщине. Среди погибших — 10-классница Лапаевского лицея.

Related video

В лицее сообщили о гибели ученицы 10-А класса Анастасии Грицив, которая вместе с родными стала жертвой ракетного удара по Львовской области 5 октября.

"Смерть — страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь — семья. Целая семья... Из жизни вместе с родными ушел ребенок — ангел Грицив Анастасия", — говорится в сообщении учебного заведения.

Анастасия Грицив погибла в результате удара РФ Фото: Facebook

В лицее отметили, что девушка была доброй, нежной и светлой, а ее улыбка всегда создавала уют в классе.

Преподаватели и ученики школы выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и призвали к совместной молитве за упокой душ семьи Грицев.

Атака на Львовщину 5 октября: детали

Ранее Фокус сообщал о том, что ВС РФ атаковали Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами". В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

Впоследствии стало известно, что РФ комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате атаки исчезло в некоторых микрорайонах Львова, уничтожен склад с вещами, а также известно о последствиях атаки на гражданские и энергетические объекты.

В общем враг использовал 549 средств поражения, а основной целью атаки стала Львовская область. Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях. Также зафиксировано падение сбитых целей (обломков) на шести локациях.