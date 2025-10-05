В результате атаки на Львовщину погибла 10-классница Анастасия Грицив (фото)
Российская комбинированная атака 5 октября унесла жизни целой семьи на Львовщине. Среди погибших — 10-классница Лапаевского лицея.
В лицее сообщили о гибели ученицы 10-А класса Анастасии Грицив, которая вместе с родными стала жертвой ракетного удара по Львовской области 5 октября.
"Смерть — страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь — семья. Целая семья... Из жизни вместе с родными ушел ребенок — ангел Грицив Анастасия", — говорится в сообщении учебного заведения.
В лицее отметили, что девушка была доброй, нежной и светлой, а ее улыбка всегда создавала уют в классе.
Преподаватели и ученики школы выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и призвали к совместной молитве за упокой душ семьи Грицев.
Атака на Львовщину 5 октября: детали
Ранее Фокус сообщал о том, что ВС РФ атаковали Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами". В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.
Впоследствии стало известно, что РФ комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате атаки исчезло в некоторых микрорайонах Львова, уничтожен склад с вещами, а также известно о последствиях атаки на гражданские и энергетические объекты.
В общем враг использовал 549 средств поражения, а основной целью атаки стала Львовская область. Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях. Также зафиксировано падение сбитых целей (обломков) на шести локациях.