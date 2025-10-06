В Україні придумали як взимку захистити енергетику від ударів РФ, — WSJ

Україна впроваджує нову систему захисту енергетичної інфраструктури перед зимовим сезоном. Йдеться про мережу великих акумуляторних парків, покликаних підтримувати електропостачання під час російських атак.

Як повідомляє The Wall Street Journal, ці об'єкти американського виробництва вже під'єднані до енергосистеми й здатні тимчасово замінити пошкоджені ділянки мережі.

Минулої зими енергетика України витримала масштабні обстріли, але ситуація змінилася: Росія значно збільшила виробництво ударних безпілотників, що посилило загрозу для енергетичної інфраструктури. За оцінкою WSJ, майбутній опалювальний сезон може стати найскладнішим від початку війни.

Ключовим елементом нової стратегії стали акумуляторні парки потужністю близько 200 мегават. Вони здатні забезпечувати енергією до 600 000 споживачів протягом двох годин. Головна мета таких систем — дати інженерам час для відновлення пошкоджених мереж після ракетних ударів і уникнути віялових відключень.

За даними видання, шість об'єктів уже функціонують у Києві та Дніпропетровській області. Однак їхнє точне розташування тримають у секреті, щоб запобігти ударам по інфраструктурі, і всі об'єкти прикриті системами протиповітряної оборони.

Постачальником акумуляторів виступає американська компанія Fluence. За словами її генерального директора Джуліана Небреди, системи мають модульну структуру — кожен блок можна замінити без зупинки всієї мережі. Крім того, всі модулі оснащені протипожежним захистом і системою аварійного відключення, що особливо важливо в умовах постійних обстрілів.

Додаткові рішення

Україна також розвиває вітрову і сонячну енергетику, щоб знизити залежність від теплових і атомних станцій. Попри те, що поновлювані джерела не можуть повністю замінити традиційні, вони підвищують стійкість енергосистеми.

У разі ураження, приміром, однієї турбіни решта продовжують роботу на відміну від теплових станцій, які повністю зупиняються в разі пошкодження. У такій ситуації акумулятори відіграють тут подвійну роль: вони регулюють подачу електроенергії від змінних джерел і забезпечують резервну потужність, коли сонце не світить або вітер слабшає.

Нагадаємо, 3 жовтня Збройні сили РФ завдали масованого удару по українській енергетиці, спричинивши блекаути в Чернігівській і Сумській областях. Фокус розбирався в питанні захисту енергетичних об'єктів в Україні та його ефективності.

У зв'язку з посиленням атак Росії на українські об'єкти енергетичної інфраструктури Координаційна група G7+ провела термінове засідання. У ньому взяли участь понад 100 представників різних країн і міжнародних організацій.