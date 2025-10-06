В Украине придумали как зимой защитить энергетику от ударов РФ, — WSJ

Украина внедряет новую систему защиты энергетической инфраструктуры перед зимним сезоном. Речь идет о сети крупных аккумуляторных парков, призванных поддерживать электроснабжение во время российских атак.

Related video

Как сообщает The Wall Street Journal, эти объекты американского производства уже подключены к энергосистеме и способны временно заменить поврежденные участки сети.

Прошлой зимой энергетика Украины выдержала масштабные обстрелы, но ситуация изменилась: Россия значительно увеличила производство ударных беспилотников, что усилило угрозу для энергетической инфраструктуры. По оценке WSJ, предстоящий отопительный сезон может стать самым сложным с начала войны.

Ключевым элементом новой стратегии стали аккумуляторные парки мощностью около 200 мегаватт. Они способны обеспечивать энергией до 600 000 потребителей в течение двух часов. Главная цель таких систем — дать инженерам время для восстановления поврежденных сетей после ракетных ударов и избежать веерных отключений.

По данным издания, шесть объектов уже функционируют в Киеве и Днепропетровской области. Однако их точное местонахождение держится в секрете, чтобы предотвратить удары по инфраструктуре, и все объекты прикрыты системами противовоздушной обороны.

Важно

"Газовые блэкауты": станет ли новой тактикой РФ атака по хранилищам

Поставщиком аккумуляторов выступает американская компания Fluence. По словам ее генерального директора Джулиана Небреды, системы имеют модульную структуру — каждый блок можно заменить без остановки всей сети. Кроме того, все модули оснащены пожарной защитой и системой аварийного отключения, что особенно важно в условиях постоянных обстрелов.

Дополнительные решения

Украина также развивает ветровую и солнечную энергетику, чтобы снизить зависимость от тепловых и атомных станций. Несмотря на то, что возобновляемые источники не могут полностью заменить традиционные, они повышают устойчивость энергосистемы.

В случае поражения, к примеру, одной турбины остальные продолжают работу в отличие от тепловых станций, которые полностью останавливаются при повреждении. В такой ситуации аккумуляторы играют здесь двойную роль: они регулируют подачу электроэнергии от переменных источников и обеспечивают резервную мощность, когда солнце не светит или ветер ослабевает.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинской энергетике, вызвав блэкауты в Черниговской и Сумской областях. Фокус разбирался в вопросе защиты энергетических объектов в Украине и ее эффективности.

В связи с усилившимися атаками России по украинским объектам энергетической инфраструктуры Координационная группа G7+ провела срочное заседание. В нем участвовали более 100 представителей разных стран и международных организаций.