Нововоронезька АЕС під ударом БПЛА: апарат вибухнув на градирні, — росЗМІ

У ніч на 7 жовтня поблизу Нововоронезької атомної електростанції у Воронезькій області стався вибух дрона. Російські джерела стверджують, що апарат намагався вдарити по об’єкту, однак інцидент не вплинув на роботу станції.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, безпілотник намагався атакувати градирню шостого енергоблока Нововоронезької АЕС. За їхніми даними, апарат було подавлено засобами радіоелектронної боротьби, після чого він зіткнувся з баштовою випарною градирнею, спричинивши детонацію. На поверхні конструкції залишився темний слід від вибуху, однак, за повідомленнями, постраждалих немає, а робота станції не порушувалася.

Поблизу Нововоронезької атомної електростанції у Воронезькій області стався вибух дрона Фото: Скриншот

Як зазначає пресслужба російської держкомпанії "Росенергоатом", у ніч із 6 на 7 жовтня технічні системи зафіксували та придушили бойовий безпілотник, який нібито належав Збройним силам України. Після зіткнення з градирнею шостого енергоблоку стався вибух, але, за офіційною інформацією, жодних руйнувань чи загрози безпеці не зафіксовано.

У компанії наголосили, що енергоблоки №4, №5 і №6 продовжують роботу у штатному режимі, тоді як сьомий перебуває на планово-попереджувальному ремонті. Радіаційний фон на промисловому майданчику та прилеглій території, за їхніми даними, не змінювався і відповідає природним показникам.

У "Росенергоатомі" назвали інцидент "черговим актом агресії" проти об’єктів російської атомної енергетики, згадавши про попередні випадки біля Курської та Смоленської АЕС. На місці працюють російські правоохоронні органи.

Варто зауважити, що за інформацією МНС Воронезької області у місті тривала повітряна тривога понад 6 годин. Окрім цього, Генштаб ЗСУ на момент написання новини не коментував цю атаку.

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці об’єктів противника, викликавши серію вибухів і масштабні пожежі. Серед уражених — великий завод із виробництва вибухових речовин та морський нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму.

Також Фокус писав, що вночі 6 жовтня у Клинцях Брянської області була атакована теплова електростанція. Внаслідок атаки на ТЕЦ спалахнула пожежа, а у місті фіксували проблеми з опаленням.