Нововоронежская АЭС под ударом БПЛА: аппарат взорвался на градирне, — росСМИ

В ночь на 7 октября вблизи Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области произошел взрыв дрона. Российские источники утверждают, что аппарат пытался ударить по объекту, однако инцидент не повлиял на работу станции.

Как сообщают местные телеграм-каналы, беспилотник пытался атаковать градирню шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. По их данным, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он столкнулся с башенной испарительной градирней, вызвав детонацию. На поверхности конструкции остался темный след от взрыва, однако, по сообщениям, пострадавших нет, а работа станции не нарушалась.

Вблизи Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области произошел взрыв дрона Фото: Скриншот

Как отмечает пресс-служба российской госкомпании "Росэнергоатом", в ночь с 6 на 7 октября технические системы зафиксировали и подавили боевой беспилотник, который якобы принадлежал Вооруженным силам Украины. После столкновения с градирней шестого энергоблока произошел взрыв, но, по официальной информации, никаких разрушений или угрозы безопасности не зафиксировано.

В компании отметили, что энергоблоки №4, №5 и №6 продолжают работу в штатном режиме, тогда как седьмой находится на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории, по их данным, не менялся и соответствует естественным показателям.

В "Росэнергоатоме" назвали инцидент "очередным актом агрессии" против объектов российской атомной энергетики, вспомнив о предыдущих случаях возле Курской и Смоленской АЭС. На месте работают российские правоохранительные органы.

Стоит заметить, что по информации МЧС Воронежской области в городе продолжалась воздушная тревога более 6 часов. Кроме этого, Генштаб ВСУ на момент написания новости не комментировал эту атаку.

Также Фокус писал, что ночью 6 октября в Клинцах Брянской области была атакована тепловая электростанция. В результате атаки на ТЭЦ вспыхнул пожар, а в городе фиксировали проблемы с отоплением.