Таємне замовлення військової техніки: як Україна отримала партію Mercedes-Benz Zetros

Україна замовила понад 1000 вантажівок Mercedes-Benz Zetros у компанії Daimler Truck, одного з найбільших світових виробників комерційної техніки. Причому контракт було укладено без публічних заяв, а представники компанії відмовилися коментувати деталі.

Фінансування угоди, ймовірно, здійснюється за підтримки нового уряду Німеччини, який засекретив інформацію про подальший обсяг військової допомоги Україні. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на власні джерела.

При цьому раніше українські Сили оборони та цивільні структури вже отримали понад 340 машин Zetros, переданих Берліном у межах військових пакетів, про що повідомлялося ще 2023 року.

Логістична опора фронту

Коментуючи матеріал німецького видання, оглядачі Defense Express зазначають, що вантажівки залишаються ключовим елементом військової логістики — від транспортування боєприпасів і пального до евакуації та інженерних завдань. Після початку повномасштабного вторгнення РФ українська промисловість зіткнулася з нестачею коштів і потужностей для оновлення автопарку, що зробило іноземні постачання критично важливими.

Автомобіль Zetros, вироблений підрозділом Mercedes-Benz Special Trucks, використовується збройними силами понад десяти країн. Машина призначена для експлуатації у важких умовах бездоріжжя і здатна перевозити вантажі масою до 16 тонн, зберігаючи прохідність по бездоріжжю.

Імовірно вантажівки мають повний привід і призначені для виконання різних транспортних завдань. Вони оснащуються рядним шестициліндровим дизельним двигуном OM 460 потужністю від 360 до 476 к.с., залежно від комплектації. Робочий об'єм двигуна 12,8 літрів забезпечує максимальний крутний момент до 2300 Нм.

Для України постачання цих вантажівок дасть змогу частково закрити дефіцит техніки для транспортних і постачальницьких підрозділів. Однак у цьому випадку, як зазначає FAZ, йдеться про виробництво машин з нуля, тому реалізація контракту займе певний час.

Крім того, Zetros розглядають як потенційне шасі для української самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана", що може сприяти уніфікації автопарку Сил оборони та зниженню експлуатаційних витрат у майбутньому, підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати модернізовані чеські танки T-72M4CZ. Вони значно відрізняються від базової версії радянського танка, оскільки оснащені британськими двигунами, системою управління вогнем італійського виробництва та іншим обладнанням.