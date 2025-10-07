Тайный заказ военной техники: как Украина получила партию Mercedes-Benz Zetros

Украина заказала более 1000 грузовиков Mercedes-Benz Zetros у компании Daimler Truck, одного из крупнейших мировых производителей коммерческой техники. Причем контракт был заключен без публичных заявлений, а представители компании отказались комментировать детали.

Финансирование сделки, вероятно, осуществляется при поддержке нового правительства Германии, которое засекретило информацию о дальнейшем объеме военной помощи Украине. Об сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственные источники.

При этом ранее украинские Силы обороны и гражданские структуры уже получили более 340 машин Zetros, переданных Берлином в рамках военных пакетов, о чем сообщалось еще в 2023 году.

Логистическая опора фронта

Комментируя материал немецкого издания обозреватели Defense Express отмечают, что грузовики остаются ключевым элементом военной логистики — от транспортировки боеприпасов и топлива до эвакуации и инженерных задач. После начала полномасштабного вторжения РФ украинская промышленность столкнулась с нехваткой средств и мощностей для обновления автопарка, что сделало иностранные поставки критически важными.

Автомобиль Zetros, производимый подразделением Mercedes-Benz Special Trucks, используется вооруженными силами более десяти стран. Машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья и способна перевозить грузы массой до 16 тонн, сохраняя проходимость на пересеченной местности.

Предположительно грузовики имеют полный привод и предназначены для выполнения различных транспортных задач. Они оснащаются рядным шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460 мощностью от 360 до 476 л.с., в зависимости от комплектации. Рабочий объем двигателя 12,8 литров обеспечивает максимальный крутящий момент до 2300 Нм.

Для Украины поставка этих грузовиков позволит частично закрыть дефицит техники для транспортных и снабженческих подразделений. Однако в данном случае, как отмечает FAZ, речь идет о производстве машин с нуля, поэтому реализация контракта займет определенное время.

Кроме того, Zetros рассматривается как потенциальное шасси для украинской самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана", что может способствовать унификации автопарка Сил обороны и снижению эксплуатационных затрат в будущем, подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что Украина может получить модернизированные чешские танки T-72M4CZ. Они значительно отличаются от базовой версии советского танка, так как оснащены британскими двигателями, системой управления огнем итальянского производства и другим оборудованием.