РФ готує удари по ТЕЦ і котельнях: експерт розповів, які регіони можуть лишитись без тепла (відео)

Росіяни найближчим часом можуть завдавати ударів по котельнях, теплоелектроцентралях та інших джерелах тепла. Найбільше російські атаки на енергетику загрожують населеним пунктам неподалік від кордону та лінії фронту.

Related video

Про те, що удари РФ по енергетиці України зосередяться на джерелах тепла, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав в інтерв'ю OBOZ.UA від 7 жовтня. За його словами, наразі росіяни намагаються "вибивати" зону у 100-120 км уздовж лінії бойового зіткнення та державного кордону.

Олександр Харченко прогнозує удари РФ по українських ТЕЦ і котельнях. На відео з 5:27.

"Абсолютно чітко видно, що вони роблять: вони намагаються бити по цій смузі, вибиваючи там електричні розподільчі мережі та намагаючись — це значно складніше, але вони намагаються — вразити якісь газорозподільчі пункти. І я думаю, що нам слід очікувати ударів по котельнях, теплоелектроцентралях, по всьому, що є джерелом тепла", — пояснив Харченко.

Він додав, що готуватися до таких атак потрібно негайно, і зазначив, що поки не бачить значних результатів роботи з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну в ніч на 8 жовтня росіяни влучили в енергооб'єкт у Чернігівській області в районі Ніжина, без електропостачання лишилися понад 4,5 тисячі абонентів.

Міський голова Шостки Сумської області Микола Нога 7 жовтня повідомляв, що місто залишилось без світла після понад 20 ударів росіян.

У вересні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, у яких містах очікуються проблеми з опаленням в Україні взимку. На його погляд, крім прифронтових міст критична ситуація загрожує Києву та Одесі.