РФ готовит удары по ТЭЦ и котельным: эксперт рассказал, какие регионы могут остаться без тепла (видео)

Россияне в ближайшее время могут наносить удары по котельным, теплоэлектроцентралям и другим источникам тепла. Больше всего российские атаки на энергетику угрожают населенным пунктам неподалеку от границы и линии фронта.

О том, что удары РФ по энергетике Украины сосредоточатся на источниках тепла, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал в интервью OBOZ.UA от 7 октября. По его словам, сейчас россияне пытаются "выбивать" зону в 100-120 км вдоль линии боевого соприкосновения и государственной границы.

Александр Харченко прогнозирует удары РФ по украинским ТЭЦ и котельным. На видео с 5:27.

"Абсолютно четко видно, что они делают: они пытаются бить по этой полосе, выбивая там электрические распределительные сети и пытаясь — это значительно сложнее, но они пытаются — поразить какие-то газораспределительные пункты. И я думаю, что нам следует ожидать ударов по котельным, теплоэлектроцентралям, по всему, что является источником тепла", — пояснил Харченко.

Он добавил, что готовиться к таким атакам нужно немедленно, и отметил, что пока не видит значительных результатов работы по защите объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, во время массированной атаки на Украину в ночь на 8 октября россияне попали в энергообъект в Черниговской области в районе Нежина, без электроснабжения остались более 4,5 тысячи абонентов.

Городской голова Шостки Сумской области Николай Нога 7 октября сообщал, что город остался без света после более 20 ударов россиян.

В сентябре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, в каких городах ожидаются проблемы с отоплением в Украине зимой. На его взгляд, кроме прифронтовых городов критическая ситуация грозит Киеву и Одессе.